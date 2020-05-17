підписатися на розсилку
26.5 26.85
28.5 29
˟
  • Новини
  • Життя
  • Укргідрометцетр прогнозує заморозки до кінця травня: як це вплине на урожай
17 травня 2020, неділя, 06:20 7
Життя 2020-05-17T07:30:01+03:00
Українські Новини
Укргідрометцетр прогнозує заморозки до кінця травня: як це вплине на урожай

Укргідрометцетр прогнозує заморозки до кінця травня: як це вплине на урожай

Елена Литвин
Заморозки, Прогноз погоди, погода в Україні, врожай, погода в травні
Хмари, погода. Фото: pixabay
Хмари, погода. Фото: pixabay

У той час як аграрії Одеської області втратили 30% врожаю озимих через посуху, відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що травневі заморозки, які фіксувалися в останній час в Україні, не становлять загрози для посівів зернових культур, однак пошкодили овочі, зокрема, картопля, на містах в західних областях.

Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко в інтерв'ю виданню Agravery, передають Українські Новини.

"Для ранніх ярих такі заморозки безпечні... Були інтенсивні заморозки на заході України, там померзли овочі, картопля", - сказала вона.

Також добре переносять незначне зниження температур та посіви озимих культур.

Адаменко зазначила, що небезпека для посівів складають заморозки близько -10 градусів, а таких низьких температур останнім часом не було.

Також вона заявила, що в цілому погодна ситуація для аграріїв значно покращилася з-за випадання опадів у деяких районах, за її словами, вже випала місячна норма.

Згідно з прогнозом погоди на найближчі 10 днів, очікується помірний температурний режим +15...+18 градусів і периодичные опади по всій території України, також можливі незначні заморозки на поверхні грунту.

ці погодні умови дещо нижче норми для середини травня, однак не несуть загрози посівам сільськогосподарських культур.

"Для теплолюбних культур (кукурудзи, соняшнику) - прохолодно, але не критично, оскільки вони знаходяться на початку вегетації", - пояснила Адаменко.

Тому у аграріїв є шанс пересіяти пізні культури, що загинули, але, за словами метеоролога, врожайність таких культур буде нижче.

Як повідомляли Українські Новини, Мінекономіки оцінює втрати посівних площ під озимими культурами від посухи в 2,6% від загальної площі, або 234 тис. га.

Синоптики прогнозують аномальну спеку і посуху із зливами влітку.

Більше новин про: Заморозки Прогноз погоди погода в Україні врожай погода в травні

Нічні заморозки посеред травня негативно позначать...
Європу посеред травня накрили снігопади...
Спека з заморозками і посуха з дощами: синоптики п...
Місцями заморозки та пориви вітру. Прогноз погоди ...
У Києві за добу в три рази збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
З понеділка МОЗ почне тести на антитіла до коронавірусу
Новини
У Греції відкрили понад 500 пляжів. Люди стояли в черзі з самого ранку 22:45
З нагоди року президентства Зеленський зустрінеться зі ЗМІ 20:47
МОЗ оприлюднив правила для відвідувачів і працівників салонів краси 20:19
Тільки половину з тих, що заразилися COVID-19 медиків визнають, як заразилися на роботі 20:04
Саморобні костюми та пакети на взуття: AP показало боротьбу українських медиків з COVID-19 19:38
більше новин
СБУ звільнила підозрюваного у держзраді генерал-майора Шайтанова 10:08
Кернес запросив Джека Ма у "Екополіс ХТЗ" Ярославського 10:05
"Укравтодор" може очолити запорізький губернатор Віталій Туринок, - ЗМІ 10:09
З 2017 року ситуація на тютюновому ринку погіршилася, - ЗМІ 09:31
Президент почув нас і доручив запустити масове тестування на антитіла до COVID-19, - нардеп Шахов 15:49
більше новин
Банківський закон – антиконституційний і призведе до масових звернень колишніх власників до ЄСПЛ, - адвокат Дульський 13:20
Цифровізація освіти: розробку юного киянина реалізовано в столичному ліцеї 13:57
За рік президентства Зеленського державні посади займали більш 30 "кварталівців". Список 14:50
Податкова прийшла з перевіркою до підприємця через те, що у нього знизилося виробництво в кризу 17:02
Кабмін заборонив в карантин публікувати статистику смертей у Львівській області 12:57 Документ
більше новин
В Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok