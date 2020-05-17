Укргідрометцетр прогнозує заморозки до кінця травня: як це вплине на урожай

У той час як аграрії Одеської області втратили 30% врожаю озимих через посуху, відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що травневі заморозки, які фіксувалися в останній час в Україні, не становлять загрози для посівів зернових культур, однак пошкодили овочі, зокрема, картопля, на містах в західних областях.

Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко в інтерв'ю виданню Agravery, передають Українські Новини.

"Для ранніх ярих такі заморозки безпечні... Були інтенсивні заморозки на заході України, там померзли овочі, картопля", - сказала вона.

Також добре переносять незначне зниження температур та посіви озимих культур.

Адаменко зазначила, що небезпека для посівів складають заморозки близько -10 градусів, а таких низьких температур останнім часом не було.

Також вона заявила, що в цілому погодна ситуація для аграріїв значно покращилася з-за випадання опадів у деяких районах, за її словами, вже випала місячна норма.

Згідно з прогнозом погоди на найближчі 10 днів, очікується помірний температурний режим +15...+18 градусів і периодичные опади по всій території України, також можливі незначні заморозки на поверхні грунту.

ці погодні умови дещо нижче норми для середини травня, однак не несуть загрози посівам сільськогосподарських культур.

"Для теплолюбних культур (кукурудзи, соняшнику) - прохолодно, але не критично, оскільки вони знаходяться на початку вегетації", - пояснила Адаменко.

Тому у аграріїв є шанс пересіяти пізні культури, що загинули, але, за словами метеоролога, врожайність таких культур буде нижче.

Як повідомляли Українські Новини, Мінекономіки оцінює втрати посівних площ під озимими культурами від посухи в 2,6% від загальної площі, або 234 тис. га.

Синоптики прогнозують аномальну спеку і посуху із зливами влітку.