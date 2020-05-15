Аграрии Одесской области потеряли почти треть урожая озимых из-за засухи

Этой весной засуха уничтожила посевные площади под озимыми культурами в 2,6% от общей площади. Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявляет, что из-за засухи аграрии потеряли 30,5% посевов озимых культур в Одесской области.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"По предварительным оценкам, заактировано 30,5% потерь озимых культур в Одесской области, однако важно, что это не повлияет на общую ситуацию по Украине", - написал Высоцкий.

Он уточнил, что аграрии Одесской области больше всего пострадали от нынешней засухи.

По его словам, в северной части области треть посевов полностью погибла, развитие еще трети посевов зависит от того, будут ли дожди в следующие две недели, и на последней трети можно собрать урожай.

При этом на юге областизасуха фактически продолжается с прошлого года здесь минимум 80% погибших посевов, во многих случаях - 100%.

В то же время перспективы пересева отсутствуют, поскольку влаги в почве нет.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассматривает возможность выделения финансовой помощи аграриям за потерянные посевы в размере 4,5-5 тыс. гривен за 1 га.

Также Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует падение урожая зерновых и масличных культур на 5,8%, или на 5,7 млн тонн, до 92,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) по сравнению с текущим маркетинговым годом.