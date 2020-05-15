подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
15 мая 2020, пятница, 22:37 35
Общество 2020-05-15T23:15:02+03:00
Українські Новини
Аграрии Одесской области потеряли почти треть урожая озимых из-за засухи

Аграрии Одесской области потеряли почти треть урожая озимых из-за засухи

Кира Молчанова
Одесская область, Минэкономики, Засуха, Озимые, Аграрии
Засуха. Фото: pixabay.com
Засуха. Фото: pixabay.com

Этой весной засуха уничтожила посевные площади под озимыми культурами в 2,6% от общей площади. Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявляет, что из-за засухи аграрии потеряли 30,5% посевов озимых культур в Одесской области.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"По предварительным оценкам, заактировано 30,5% потерь озимых культур в Одесской области, однако важно, что это не повлияет на общую ситуацию по Украине", - написал Высоцкий.

Он уточнил, что аграрии Одесской области больше всего пострадали от нынешней засухи.

По его словам, в северной части области треть посевов полностью погибла, развитие еще трети посевов зависит от того, будут ли дожди в следующие две недели, и на последней трети можно собрать урожай.

При этом на юге областизасуха фактически продолжается с прошлого года здесь минимум 80% погибших посевов, во многих случаях - 100%.

В то же время перспективы пересева отсутствуют, поскольку влаги в почве нет.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассматривает возможность выделения финансовой помощи аграриям за потерянные посевы в размере 4,5-5 тыс. гривен за 1 га.

Также Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует падение урожая зерновых и масличных культур на 5,8%, или на 5,7 млн тонн, до 92,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) по сравнению с текущим маркетинговым годом.

Больше новостей о: Одесская область Минэкономики Засуха Озимые Аграрии

Засуха уничтожила всходы озимых почти на четверти ...
За каждый гектар потерянных посевов украинские агр...
СНБО прогнозирует в Украине дефицит воды...
Падение экономики в первые три месяца 2020 оказало...
Полиция открыла дело из-за вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате
В одобренном Зеленским санкционном списке 377 физлиц
Новости
Европарламент одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи на €1,2 млрд 23:17
Медиков, которые противостоят СOVID-19, будут регулярно тестировать 22:54
Аграрии Одесской области потеряли почти треть урожая озимых из-за засухи 22:37
Заробитчане уехали. Польские эксперты ожидают сокращения на 30% денежных переводов в Украину 22:24
Германия отменила карантин для тех, кто въехал из стран Евросоюза и Великобритании 22:01
больше новостей
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Пенсии в 2020 повысят еще дважды: кто получит надбавки до конца года 05:30 Инфографика
В МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации 08:20
Экс-нардеп Лещенко в апреле получил треть миллиона от американской инвесткомпании 18:26
Такси в Киеве подняли тарифы в некоторые районы с центра в два раза 19:53
больше новостей
Прошлая власть "дискредитировала действия миллионов верующих украинцев", – Трофимов 13:31
В центре Киева прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася, - СМИ 18:26
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
Баканову никто не ответил на тревожное письмо о дестабилизации в энергетике – ни Зеленский, ни Разумков, ни Шмыгаль 07:22 Документ
больше новостей
Высокие должности во власти получили более 30 работников "95 квартала". Список
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok