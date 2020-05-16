Минздрав обнародовал правила для посетителей и работников салонов красоты

Министерство здравоохранения обнародовало правила посещения салонов красоты во время карантина, который смягчили с 11 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Так, Минздрав определил правила для посетителей салонов красоты, среди которых: наличие средств индивидуальной защиты, предварительная запись, ожидание на улице, не более одного человека на 5 квадратных метров.

Также определены правила для работников салонов: измерение температуры работников перед началом рабочей смены; наличие средств индивидуальной защиты (респираторы должны быть без клапана выдоха); наличие разметки 1,5 м возле входа в салон; дезинфекция после каждого клиента; дистанция между местами оказания услуг 1,5 м; рекламная продукция, журналы, игрушки должны быть убраны; централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский анонсировал, что второй этап смягчения карантина, который планируется с 22 мая, коснется среди прочего спортивных соревнований, работы гостиниц и проведения внешнего независимого тестирования (ВНО).



Кроме того, что еще разрешат украинцам на втором этапе смягчения карантина.