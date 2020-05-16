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16 травня 2020, субота, 20:19 8
Суспільство 2020-05-16T20:45:01+03:00
Українські Новини
МОЗ оприлюднив правила для відвідувачів і працівників салонів краси

МОЗ оприлюднив правила для відвідувачів і працівників салонів краси

Валерия Драгомирова
МОЗ, Правила, Салони краси, Каранти
Салон краси. Фото: pixabay
Салон краси. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило правила відвідування салонів краси під час карантину, який пом'якшили з 11 травня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ у Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Так, МОЗ визначив правила для відвідувачів салонів краси, серед яких: наявність засобів індивідуального захисту, попередній запис, очікування на вулиці, не більше однієї людини на 5 квадратних метрів.

Також визначені правила для працівників салонів: вимірювання температури працівників перед початком робочої зміни; наявність засобів індивідуального захисту (респіратори повинні бути без клапана видиху); наявність розмітки 1,5 м біля входу в салон; дезінфекція після кожного клієнта; дистанція між місцями надання послуг 1,5 м; рекламна продукція, журнали, іграшки повинні бути прибрані; централізований збір використаних засобів індивідуального захисту.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський анонсував, що другий етап пом'якшення карантину, який планується з 22 травня, торкнеться серед іншого спортивних змагань, роботи готелів та проведення зовнішнього незалежного тестування (ЗНО).


Крім того, що ще дозволять українцям на другому етапі пом'якшення карантину.

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