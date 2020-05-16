"Мы "хайпанули", - владелец клиники суррогатного материнства Biotex рассказал о скандале с детьми

Владелец клиники суррогатного материнства Biotex Альберт Точиловский заявляет, что все 50 младенцев в отеле "Венеция" при медклинике находятся в нормальных условиях и в разных помещениях, которые проветриваются и удерживают необходимый температурный режим. Также он заявил, что таким образом клиника хотела, чтобы чиновники обратили внимание на их проблему и это произошло.

"Честно говоря, мы "хайпанули", но удачно. Теперь наш вопрос будет решен", - сказал в интервью Українським Новинам владелец клиники суррогатного материнства Biotex Альберт Точиловский, комментируя скандал с детьми в отеле "Венеция" в Киеве.

"Сейчас начинается быстрое решение этой проблемы. Пускай у некоторых вызвало это бурю возмущений, но зато проблема будет решена. Иногда приходится кричать", - отметил Точиловский.

Он добавил, что врачи постоянно осматривают детей.

"У нас несколько терапевтов и несколько неонатологов, мы же работаем в этой сфере уже давно и постоянно сталкиваемся с какими-то проблемами. Тем более, вы же понимаете, что такое преждевременные роды, когда ребенок рождается 1,5 кг или 2 кг и с этим мы справляемся 10 лет. Мы все эти вопросы знаем в совершенстве", - сообщил владелец клиники.

Как сообщали Українськi Новини, дети от суррогатных матерей в киевском отеле могут заболеть коронавирусом.

Также в клинике БиоТексКом говорят, что подняли скандал специально для привлечения властей к проблеме и организации специальных рейсов.

Кроме того, количество малышей от суррогатных матерей в ближайшие дни может вырасти до сотни.