подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
15 мая 2020, пятница, 20:50 212
Президент 2020-05-15T21:15:11+03:00
Українські Новини
Украина продлила санкции против российского разработчика бухгалтерских программ "1С"

Украина продлила санкции против российского разработчика бухгалтерских программ "1С"

Кира Молчанова
Санкции против России, Санкции, продление санкций, Владимир Зеленский
Программа
Программа "1С" попала под украинские санкции. Фото: 1s-franch.ru

В одобренный Президентом Владимиром Зеленским санкционный список включены 377 физических лиц. Кроме того, Украина продлила санкции в отношении ООО "1С" (Россия) на 3 года, против ООО "Софтлайн Групп" и 16 представительств в Украине корпорации "Парус" (Россия) - на 1 год.

Об этом говорится в указе Президента №184/2020 от 14 мая, передают Українські Новини.

Согласно ему, Зеленский одобрил продление на 3 года санкций в отношении российской "1С".

Также были продлены санкции в отношении компаний "Корпорация Парус" (Москва), "Парус-Бюджет" (Киев), "Парус-Украина" (Киев), "Парус-Запад" (Черновцы), "Парус-Тернополь" (Киев), "Парус-Днипро" (Днипро), "Парус-Донбасс" (Донецк), "Парус-Запорожье" (Запорожье), "Парус-Харьков" (Харьков), "Парус-Плюс" (Херсон), "Парус-1" (Симферополь), "Парус-Десна" (Чернигов), "Парус-Житомир" (Житомир), "Парус-Ривне" (Ривне), "Парус-Кировоград" (Стрый) и "Парус-Таврия" (Запорожье) на 1 год.

Кроме того, на 1 год были продлены санкции в отношении поставщика ИТ-решений и сервисов компании "Софтлайн Групп".

Санкции включают в себя блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капитала из Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение/прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей, запрет на осуществление госзакупок, прекращение выдачи разрешений на ввоз/вывоз валюты и ограничение выдачи налички по платежным карточкам, эмитированным нерезидентами, и запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Корпорация "Парус" является одним из крупнейших в России разработчиков автоматизированных информационно-аналитических систем для сектора государственного и муниципального управления, а также для бизнеса.

В Украине работает с 1991 года, насчитывает 28 представительств, разрабатывает программное обеспечение для управления предприятием и государственными учреждениями и организациями.

Фирма "1С" основана в 1991 году и специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения.

"Софтлайн Групп" является глобальным поставщиком IT-решений и сервисов, работающий на рынках Восточной Европы, Америки и Азии.

Компания предлагает комплексные технологические решения, облака, программное и аппаратное обеспечение и широкий спектр IT-услуг.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини.

Также президент снял санкции с бизнесмена Алексея Федорычева

Больше новостей о: Санкции против России Санкции продление санкций Владимир Зеленский

Зеленский продлил санкции против российских разраб...
В одобренном Зеленским санкционном списке 377 физл...
Президент снял санкции с бизнесмена Алексея Федоры...
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед...
В Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавируса, - Кличко
Украина сняла санкции с представительств российской IT-корпорации
Новости
Шмыгаль ожидает предоставление ЕС Украине макрофинансовой помощи уже в мае 21:15
Российскому рэперу Guf запретили въезжать в Украину 21:11
Перепады температур -3 до +23 и дожди. Прогноз погоды на 16 мая 21:00
Украина продлила санкции против российского разработчика бухгалтерских программ "1С" 20:50
Под управлением СБУ в Полтаве прошли пикеты: активисты протестовали против ареста египтянина 20:19
больше новостей
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
Пенсии в 2020 повысят еще дважды: кто получит надбавки до конца года 05:30 Инфографика
В МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации 08:20
Экс-нардеп Лещенко в апреле получил треть миллиона от американской инвесткомпании 18:26
больше новостей
Прошлая власть "дискредитировала действия миллионов верующих украинцев", – Трофимов 13:31
В центре Киева прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася, - СМИ 18:26
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
Баканову никто не ответил на тревожное письмо о дестабилизации в энергетике – ни Зеленский, ни Разумков, ни Шмыгаль 07:22 Документ
больше новостей
Высокие должности во власти получили более 30 работников "95 квартала". Список
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok