Украина продлила санкции против российского разработчика бухгалтерских программ "1С"

В одобренный Президентом Владимиром Зеленским санкционный список включены 377 физических лиц. Кроме того, Украина продлила санкции в отношении ООО "1С" (Россия) на 3 года, против ООО "Софтлайн Групп" и 16 представительств в Украине корпорации "Парус" (Россия) - на 1 год.

Об этом говорится в указе Президента №184/2020 от 14 мая, передают Українські Новини.

Согласно ему, Зеленский одобрил продление на 3 года санкций в отношении российской "1С".

Также были продлены санкции в отношении компаний "Корпорация Парус" (Москва), "Парус-Бюджет" (Киев), "Парус-Украина" (Киев), "Парус-Запад" (Черновцы), "Парус-Тернополь" (Киев), "Парус-Днипро" (Днипро), "Парус-Донбасс" (Донецк), "Парус-Запорожье" (Запорожье), "Парус-Харьков" (Харьков), "Парус-Плюс" (Херсон), "Парус-1" (Симферополь), "Парус-Десна" (Чернигов), "Парус-Житомир" (Житомир), "Парус-Ривне" (Ривне), "Парус-Кировоград" (Стрый) и "Парус-Таврия" (Запорожье) на 1 год.

Кроме того, на 1 год были продлены санкции в отношении поставщика ИТ-решений и сервисов компании "Софтлайн Групп".

Санкции включают в себя блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капитала из Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение/прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей, запрет на осуществление госзакупок, прекращение выдачи разрешений на ввоз/вывоз валюты и ограничение выдачи налички по платежным карточкам, эмитированным нерезидентами, и запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Корпорация "Парус" является одним из крупнейших в России разработчиков автоматизированных информационно-аналитических систем для сектора государственного и муниципального управления, а также для бизнеса.

В Украине работает с 1991 года, насчитывает 28 представительств, разрабатывает программное обеспечение для управления предприятием и государственными учреждениями и организациями.

Фирма "1С" основана в 1991 году и специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения.

"Софтлайн Групп" является глобальным поставщиком IT-решений и сервисов, работающий на рынках Восточной Европы, Америки и Азии.

Компания предлагает комплексные технологические решения, облака, программное и аппаратное обеспечение и широкий спектр IT-услуг.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини.

Также президент снял санкции с бизнесмена Алексея Федорычева.