После карантина могут закрыться несетевые книжные магазины, - издательство

Одно из крупнейших в Украине издательств "Фолио" (Харьков) считает, что после выхода из карантина несетевые книжные магазины могут закрыться, поскольку имеют большие долги перед издательствами.

Об этом Українським Новинам сообщил генеральный директор издательства Александр Красовицкий.

"После окончания карантина главная проблема будет в том, что будут умирать книжные магазины по всей стране и оставлять нас с долгами, проблемно будет получать возврат от них", - сказал он.

Красовицкий отметил, что из-за долгов магазинов перед его издательством оно недополучает около 70-80% запланированного дохода.

По его мнению, власти могут предоставить либо финансовую помощь таким магазинам, либо беспроцентные кредиты на выплату зарплат и содержание помещений.

В то же время Красовицкий заявил, что в период карантина рост продаж книг составил 5-7% в неделю, при этом через собственную доставку реализуется только 5% книг, в основном продажи осуществляются через онлайн-магазины.

"Я вижу, что еженедельно продается около 1,5 тыс. различных наименований, покупатели берут все", - прокомментировал он.

Структура издательства включает в себя собственные магазины и типографию, таким образом "Фолио" минимизирует риски с задержкой выхода тиража, поскольку 80% книг печатается на своем предприятии.

Издательство было основано в 1991 году Александром Красовицким.

В 2019 году "Фолио" выпустило 512 наименований книг общим тиражом 624 768 экземпляров.

Как сообщали Українськi Новини, эксперты считают, что после карантина могут не открыться 5-10% ресторанов.

В то же время в Киеве могут вернуть карантинные ограничения в случае вспышки коронавируса.