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14 мая 2020, четверг, 08:30 20
Верховная Рада и партии 2020-05-14T08:33:11+03:00
Українські Новини
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет

Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет

Анна Рудык
Верховная Рада, Пенсии, Пенсионеры, Материальная помощь
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Пенсионер. Фото: pixabay.com

Верховная Рада отказалась ввести социальную помощь одиноким пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста и нуждаются в постороннем уходе.

За принятие законопроекта №2494 в целом проголосовали 224 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Так, документом предусматривалось назначать госпомощь одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста, и которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию в установленном законом порядке.

Кроме этого, предусматривалось увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов (сейчас – 5 067 гривен), а для детей с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство, - 3,5 прожиточных минимумов (7 094 гривны).

В случае если на ребенка (ребенка с инвалидностью) выплачиваются назначенные в установленном порядке пенсия, алименты, стипендия, госпомощь (кроме государственной соцпомощи, выплачиваемой на детей с инвалидностью, в соответствии с законодательством), размер такого пособия определяется как разница между 2,5 прожиточных минимумов (для ребенка с инвалидностью, над которым установлена ​​опека или попечительство, - 3,5 прожиточных минимумов) и размером назначенных пенсии, алиментов, стипендии, госпомощи.

Также документом предусматривалось неработающему трудоспособному лицу из числа членов малообеспеченной семьи, который желает осуществлять предпринимательскую деятельность, по рекомендации госслужбы занятости, оказывать помощь на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи за счет госсредств.

Также неработающие трудоспособные лица могли привлекаться к бесплатным работам временного характера, которые организуют исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов в соответствии с законом.

Порядок оказания помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, ее размер и условия возврата определяются Кабинетом Министров.

Как сообщали Українські Новини, на выплату майских пенсий направили еще 1,3 миллиарда гривен.

Ранее в Минсоцполитики пообещали еще два раза за год повысить пенсии.

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