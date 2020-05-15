У схваленому Зеленським списку санкцій 377 фізосіб

Санкції щодо ІТ-компаній "Монт УА", "Сапран-Україна" (обидві - Київ) і 9 представництв в Україні корпорації "Парус" (Росія) були зняті, однак в схвалений Президентом Володимиром Зеленським санкційний список включені 377 фізичних осіб.

Про це йдеться в оприлюдненому в п'ятницю додатку до указу від 14 травня №184, передають Українські Новини.

Серед обмежень, які застосовуються: заборона на в'їзд в Україну; блокування активів; запобігання виведенню капіталів; анулювання ліцензій на певний вид діяльності; обмеження торговельних операцій; припинення переговорів по укладанню договорів; заборона участі в приватизації; заборона передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності; припинення використання телекомунікаційних мереж; позбавлення державних нагород та інші.

Санкції введені на термін від 1 до 3 років, переважно - на 3 роки.

З попередніх санкционных списків виключено 9 фізичних осіб.

Серед них колишній депутат Європейського парламенту Алессандра Муссоліні, внучка італійського диктатора Беніто Муссоліні і 3 громадян Росії: засновник IT-компанії Lucky Labs Сергій Токарєв, колишній власник футбольного клубу "Динамо" (Москва, Росія) Олексій Федоричев і бізнесмен Карен Григорян.

Також санкції зняті з 5 українок - членів виборчих комісій" так званих "ДНР" і "ЛНР".

Українські Новини звернулися до прес-служби Ради національної безпеки і оборони (РНБО) і Президента з проханням пояснити причини зняття санкцій з вищевказаних осіб, однак відповіді не отримали.

У 2017 році в списку санкцій було 1 228 фізичних осіб, в 2018 - 1 759, в 2019 - 848.

Проти скількох з них санкції перестали діяти, проти скількох продовжують бути в силі, а проти скількох введені вперше указом від 14 травня поки не ясно.

Більшість фізосіб з нового санкційного списку - жителі анексованого Росією Криму.

Багато з них були задіяні у так званих виборах на півострові.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня Зеленський схвалив рішення РНБО про продовження санкцій проти російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Однокласники" і поштового сервісу Mail.ru.

Зеленський зняв санкції з внучки Беніто Муссоліні.