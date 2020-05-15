подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
15 мая 2020, пятница, 17:24 49
Технологии 2020-05-15T18:15:02+03:00
Українські Новини
Трассу между Днипром и Решетиловкой полностью покроют связью 4G

Трассу между Днипром и Решетиловкой полностью покроют связью 4G

Кира Молчанова
Интернет, Полтавская область, Днепропетровская область, Трасса, Дороги, 4G, Днипро, Решетиловка
Мобильный интернет. Фото: a24.az
Мобильный интернет. Фото: a24.az

4G охватил уже больше половины населенных пунктов Украины. Мобильные операторы и Офис Президента договорились, что трасса "Днипро –Решетиловка"  станет пилотным проектом для покрытия автодорог мобильной связью 4G.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель генерального директора компании "Интертелеком" Алексей Хахлюк по итогам встречи мобильных операторов с Президентом Владимиром Зеленским в Офисе Президента.

"Пилотное направление для первоочередной работы операторов: Днепр - Решетиловка", - сказал Хахлюк.

Перечень других участков будет определен позже.

Также, участники встречи договорились провести приоретизацию покрытия согласно ответов областных госадминистраций на запросы Минцифры.

Кроме того, по словам Хахлюка, Офис Президента и Минцифры обещали поддержать важные для отрасли законопроекты -№3014 "Об электронных коммуникациях" и №2042 "О доступе к инфраструктуре", а также изменений в рентную плату в законопроекте №1210.

Участники встречи договорились о необходимости мотивации абонентов осуществлять регистрацию через дополнение "Дія", и о более активном привлечении Минцифры в процесс высвобождения необходимых частот от телерадиовещания и спецпользователей.

Как сообщали Українськi Новини, Полтавщина стала первой областью, подписавшей Меморандум об обеспечении покрытием 4G.

Тем временем нагрузка на интернет из-за карантина резко возросла: как это повлияло на доступ к популярным сервисам.

Больше новостей о: Интернет Полтавская область Днепропетровская область Трасса Дороги 4G Днипро Решетиловка

4G охватил уже больше половины населенных пунктов ...
В Днепровской ОГА сотрудник заразился COVID-19. Лю...
Качество воздуха улучшилось в пяти областях страны...
В Днепропетровской области людей на обсервацию буд...
В Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавируса, - Кличко
Украина сняла санкции с представительств российской IT-корпорации
Новости
В КС поступило уж второе представление о неконституционности закона о земле 18:25
В Кривом Роге заработал сервис Zakaz.ua 18:21
Стадный и Квит могут оставить выпускников вузов без дипломов, – СМИ 18:20
Пробки в Киеве. карта: Google-maps
Киев "застрял" в километровых пробках: движение парализовано 18:00
Гривна на межбанке растет четвертый день подряд 17:25
больше новостей
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
Пенсии в 2020 повысят еще дважды: кто получит надбавки до конца года 05:30 Инфографика
В МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации 08:20
Такси в Киеве подняли тарифы в некоторые районы с центра в два раза 19:53
больше новостей
Прошлая власть "дискредитировала действия миллионов верующих украинцев", – Трофимов 13:31
В центре Киева прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася, - СМИ 18:26
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе 19:18
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
больше новостей
За год президентства Зеленского госдолжности занимали более 30 "кварталовцев". Список
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok