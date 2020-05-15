Трассу между Днипром и Решетиловкой полностью покроют связью 4G

4G охватил уже больше половины населенных пунктов Украины. Мобильные операторы и Офис Президента договорились, что трасса "Днипро –Решетиловка" станет пилотным проектом для покрытия автодорог мобильной связью 4G.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель генерального директора компании "Интертелеком" Алексей Хахлюк по итогам встречи мобильных операторов с Президентом Владимиром Зеленским в Офисе Президента.

"Пилотное направление для первоочередной работы операторов: Днепр - Решетиловка", - сказал Хахлюк.

Перечень других участков будет определен позже.

Также, участники встречи договорились провести приоретизацию покрытия согласно ответов областных госадминистраций на запросы Минцифры.

Кроме того, по словам Хахлюка, Офис Президента и Минцифры обещали поддержать важные для отрасли законопроекты -№3014 "Об электронных коммуникациях" и №2042 "О доступе к инфраструктуре", а также изменений в рентную плату в законопроекте №1210.

Участники встречи договорились о необходимости мотивации абонентов осуществлять регистрацию через дополнение "Дія", и о более активном привлечении Минцифры в процесс высвобождения необходимых частот от телерадиовещания и спецпользователей.

Как сообщали Українськi Новини, Полтавщина стала первой областью, подписавшей Меморандум об обеспечении покрытием 4G.

Тем временем нагрузка на интернет из-за карантина резко возросла: как это повлияло на доступ к популярным сервисам.