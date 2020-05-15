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15 мая 2020, пятница, 16:45 201
Общество 2020-05-15T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве собираются проверить на короновирус Святошинский детский дом-интернат

В Киеве собираются проверить на короновирус Святошинский детский дом-интернат

Кира Молчанова
Виталий Кличко, Интернат, Коронавирус, Святошинский детский интернат, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

После того, как у воспитанников Дарницкого дома-интерната обнаружили COVID-19, Киев протестирует на короновирус лиц, которые пребывают в Святошинском детском доме-интентернате для мальчиков, 2 городских учреждениях для престарелых и еще 4 специализированных заведениях для женщин и мужчин.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы проверим и протестируем также воспитанников и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, два городских учреждения для пожилых людей и 4 специализированных учреждения для женщин и мужчин", - сказал он.

Кличко призвал всех жителей Киева быть осторожными и соблюдать карантинные ограничения, поскольку, по его мнению, ослабление карантинных мер с 12 мая в Киеве не означает, что ситуация с распространением коронавируса улучшилась.

Как сообщали Українські Ноивини, в Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса.

В Украине количество новых случаев коронавируса растет третий день подряд.

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