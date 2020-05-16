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16 мая 2020, суббота, 07:00 12
Lifestyle 2020-05-16T07:45:01+03:00
Українські Новини
Сегодня Украина празднует День Европы ­– история праздника

Сегодня Украина празднует День Европы ­– история праздника

Ирина Николенко
Праздники, Европейский союз, День Европы, Майские праздники-2020
День Европы 2020
День Европы 2020

Сегодня в Украине отмечают День Европы и в связи с коронавирусом, в этом году праздничные мероприятия будут проходить в режиме онлайн. Украина – единственное государство, которое не входит в ЕС, но отмечает праздник на государственном уровне, передают Українські Новини.

Ежегодно в третью субботу мая, начиная с 2003 года Украина празднует День Европы. В этом году праздник приходится на 16 мая. Его считают днем ​​общих ценностей и общей истории наций всего континента. Украина – единственная страна, которая не входит в ЕС и празднует этот день на общегосударственном уровне.

История праздника

В этом году Европейский Союз отмечает годовщину со дня создания. 70 лет назад было подписано Шуманскую декларацию. Министр иностранных дел Франции Роберт Шуман 9 мая 1950 инициировал процесс европейской интеграции и предложил объединить металлургическую и угледобывающую отрасли европейских стран. Этот день считают рождением Европейского Союза.

Однако, в этом году обойдется без традиционного празднования в формате дней открытых дверей из-за пандемии коронавируса во всем мире. Об этом сообщается на сайте Европейского Союза. Однако, торжественные мероприятия будут проходить онлайн.

Как сообщали Українські Новини, в третий четверг мая украинцы будут отмечать Всемирный день вышиванки, который припадает на 21 мая.

12 мая отмечали Международный день медицинской сестры, к празднику Украина присоединилась с 1997 года.

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