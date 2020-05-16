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16 травня 2020, субота, 07:00 6
Lifestyle 2020-05-16T08:15:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні Україна святкує День Європи – історія свята

Сьогодні Україна святкує День Європи – історія свята

Ирина Николенко
Європейський Союз, вихідні в травні, День Європи, Святкові дні у 2020
День Європи 2020
День Європи 2020

Сьогодні в Україні відзначають День Європи і через коронавірус, в цьому році святкові заходи будуть проходити в режимі онлайн. Україна – єдина держава, яка не входить до ЄС, але відзначає свято на державному рівні, передають Українські Новини.

Щорічно у третю суботу травня, починаючи з 2003 року Україна святкує День Європи. У цьому році свято припадає на 16 травня. Його вважають днем спільних цінностей та спільної історії націй всього континенту. Україна – єдина країна, яка не входить в ЄС і святкує цей день на загальнодержавному рівні.

Історія свята

У цьому році Європейський Союз відзначає річницю з дня створення. 70 років тому було підписано Шуманську декларацію. Міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман 9 травня 1950 ініціював процес європейської інтеграції і запропонував об'єднати металургійну та вугледобувну галузі європейських країн. Цей день вважають народженням Європейського Союзу.

Однак, в цьому році обійдеться без традиційного святкування в форматі днів відкритих дверей через пандемію коронавірусу у всьому світі. Про це повідомляється на сайті Європейського Союзу. Однак, урочисті заходи будуть проходити онлайн.

Як повідомляли Українські Новини, у третій четвер травня українці будуть відзначати Всесвітній день вишиванки, який припадає на 21 травня.

12 травня відзначали Міжнародний день медичної сестри, до свята Україна приєдналася з 1997 року.

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