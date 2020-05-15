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15 мая 2020, пятница, 12:37 43
Афиша 2020-05-15T14:15:03+03:00
Українські Новини
День Европы украинцы будут праздновать 3 дня: программа онлайн мероприятий

День Европы украинцы будут праздновать 3 дня: программа онлайн мероприятий

Ирина Николенко
Киев, Массовые мероприятия, День Европы, Программа мероприятий
День Европы 2020
День Европы 2020

После смягчения карантина в Киеве, День Европы, который приходится на третью субботу мая, придется праздновать онлайн. В столице состоится ряд мероприятий онлайн, которые можно посмотреть в эфире телеканала "Киев", передают Українські Новини.

В связи с распространением коронавируса и карантинными ограничениями, Киевская городская власть предлагает киевлянам и гостям столицы отпраздновать День Европы в новом онлайн, теле- и радиоформате.

В течение трех дней, с 15 по 17 мая на телеканале "Киев" будет транслироваться поздравления с Днем Европы от руководства государства и города, а также Представительства Европейского Союза в Украине и посольств государств-членов Европейского Союза, аккредитованных в Украине.

Программа онлайн мероприятий

Телеверсия театрального представления "Гамлет" (Винницкий областной украинский академический музыкально-драматический театр им. М. К. Садовского).

Телеверсия театрального представления "Шесть персонажей в поисках автора" ("Театр на Подоле").

Записи поздравлений от городских голов городов-гостей Дней Европы и городов-побратимов Киева.

Демонстрация архивных видеоматериалов о праздновании Дня Европы в Киеве в предыдущие годы.

Также будет показ промороликов о странах ЕС, выступления художественных коллективов стран, различные мастер-классы, интервью с выдающимися личностями.

Также состоится финальный концерт конкурса детской песни стран-членов ЕС "Formidable".

Также можно уввидеть шоу "Евровидение Европа светит светом" – прямые включения финалистов песенного конкурса Евровидение.

Телеверсия исторического представления-перформанса "Эдигна. Дочь Анны Киевской и Генриха I. Начало Славного Служение", в главной роли – Ирма Витовская.

Также покажут художественный фильм "Легенда о княгине Ольге", в главной роли – народная артистка Украины Людмила Ефименко-Ильенко.

Балет "Княгиня Ольга" Евгения Станковича ("Днепровский театр оперы и балета").

Телемарафон, посвященный столетию со дня рождения Иоанна Павла II.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 15 мая во время празднования Дня Европы.

Также можно посмотреть фильмы различных жанров, которые выйдут в мае.

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