2 военных получили осколочные ранения из-за обстрелов в зоне ООС в пятницу

2 украинских военнослужащих получили осколочные ранения вследствие обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 15 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 15 мая, подразделения оккупационных войск РФ, вопреки взятым на себя обязательствам, в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Враг открыл огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего двое военнослужащих получили осколочные ранения", - сказано в нем.

Отмечается, что раненые были оперативно доставлены в лечебное учреждение и им предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Также указано, что в ответ на такие действия подразделения Объединенных сил для подавления огня противника использовали штатное вооружение.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, 14 мая боевики 11 раз обстреляли позиции сил ООС, потерь не было.

Также бойцы ВСУ уничтожили одного боевика и ранили еще пятерых.

13 мая на Донбассе в бою погиб боец ВСУ, еще двое получили ранения.

Также 12 мая на Донбассе боевики ранили одного бойца ВСУ и лишились пятерых "бойцов".