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15 мая 2020, пятница, 13:43 119
Медицина 2020-05-15T13:51:04+03:00
Українські Новини
Степанов объяснил проблемы с использованием украинских ПЦР-тестов на коронавирус

Степанов объяснил проблемы с использованием украинских ПЦР-тестов на коронавирус

Ярина Вацяк
Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Министр здравоохранения Максим Степанов связывает проблемы с использованием украинских тестов на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с необходимостью настройки оборудования в лабораториях в то время, как МОЗ Украины усомнилась в иностранной статистике по коронавирусу.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

Министр отметил, что допуск на рынок любых товаров медицинского назначения разрешает Государственная служба по лекарственным средствам и контролю по наркотикам на основании полученных от производителя документов, где есть подтверждение прохождения испытаний.

"Начали возникать проблемы в некоторых лабораториях, но эти проблемы были связаны, в первую очередь, с настройкой этих тест-систем. Каждая лаборатория имеет свое оборудование, свои процедуры, и (оборудование) нужно настроить на работу с той или иной ПЦР-системой. После настройки они все работали и у нас не возникало проблем ни в Одессе, ни во Львове, ни в других регионах", - сообщил Степанов.

По его словам, проблема с украинскими тест-системами возникла в Киевской референс-лаборатории.

В связи с этим Гослекарств в ходе внеплановой проверки передала эти системы в независимую сертифицированную лабораторию.

Окончательное решение  будет принято после получения отчетов этой лаборатории.

Степанов подчеркнул, что производитель несет полную ответственность за использование своих тест-систем.

Также он сообщил, что кроме украинских систем используются китайские, корейские и чешские ПЦР-системы диагностики коронавирусной инфекции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Центр общественного здоровья забраковал тесты на коронавирус украинской компании "Укргентех".

ПЦР-тесты этого производителя продемонстрировали чувствительность и специфичность, которая не соответствует заявленным показателям.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Стапнов заяивл, что ПЦР-тестирование на коронавирус увеличат втрое, до 20 тысяч в сутки.

В Украине тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР делает всего 59 лабораторий.

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