Аппарат Рады отменил 7 тендеров по закупке товаров на 9 млн гривен из-за сокращения расходов

Управление делами Аппарата Верховной Рады, которая со следующей недели начнет работать в режиме очередных пленарных заседаний, 13 и 14 мая отменило 7 тендеров по закупке товаров на общую сумму 9 млн гривен в связи с сокращением расходов.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Так, 28 февраля аппарат Рады объявил тендер по закупке 2 рентген-интроскопов для досмотра багажа посетителей за 1,9 млн гривен, а 19 марта - объявил второй тендер по закупке 2-х рентген-интроскопов для досмотра багажа посетителей за 1,8 млн гривен.

Также 28 февраля аппаратом объявлен тендер по закупке 750 единиц флагов, напольных подставок, флагштоков, флагштоков с расширителем, подставок напольных многосекционных за 850 тыс. гривен, 20 февраля - тендер по закупке оборудования синхронного перевода языков для проведения весенней сессии парламентской ассамблеи НАТО (16 штук) за 612 тыс. гривен, 14 февраля - тендер на 12 комплектов многофункциональных цифровых аппаратов за 2,7 млн гривен, 17 февраля - тендер по закупке многофункциональных устройств, принтеров для цветной печати, компьютерного оборудования и запасных частей к компьютерной технике за 463,5 тыс. гривен и 17 февраля - тендер по закупке рабочих станций в комплекте и ноутбуков в комплекте за 790 тыс. гривен.

Согласно информации на сайте, все вышеупомянутые торги в период с 13 по 14 мая признаны несостоявшимися в связи с сокращением расходов.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле аппарат Рады закупил 10 тыс. медицинских масок и 25 пар защитных очков за 172 тыс. гривен, а также закупил медицинские маски и перчатки на 33 тысячи гривен.