Не все водители Uklon смогут ездить по полосе для общественного транспорта

Частная компания такси Uklon заявляет, что не все водители, которые работают в компании, смогут ездить по полосе для общественного транспорта.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании, передают Українські Новини.

"Компания Uklon не является службой такси, мы – IT-компания, которая создала онлайн-платформу для вызова авто. По состоянию на 14 мая решение, которое было принято Кабмином недавно, никак на работу наших драйверов не повлияет. Поскольку некоторые из них зарегистрированы как водители именно такси, а некоторые являются просто "подвезунами" (людьми, которые подвозят пассажиров)", - сообщает пресс-служба.

Несмотря на это, компания не собирается менять ценовую политику, а также формат проведения перевозок.

"Наша позиция от этого никак не поменяется и мы продолжим придерживаться важных для нас векторов работы: мы продолжим контролировать доступность цен и соблюдение правил безопасности…", - отметила пресс-служба компании.

Как сообщали Українські Новини, такси в Киеве подняли тарифы в некоторые районы с центра в два раза. В Киеве после ослабления карантина влетели цены на такси.

Тем временем, службы такси Киева объясняют повышение цен увеличением автомобильного трафика и повышением спроса на услуги.