После запуска системы медгарантий около 332 медучреждений на гране закрытия, – Степанов

После того, как в Украине с 1 апреля запустили систему медицинских гарантий, более 300 больниц могут закрыться, а заявление об увеличении и увеличение бюджетов, разные вещи. Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал заявление медицинских учреждений об увеличении финансирования, передают Українські Новини.

Министр здравоохранения прокомментировал заявление нескольких медицинских учреждений об увеличении бюджета в этом году по сравнению с прошлым годом. "Заявляли об увеличении бюджетов и увеличение бюджетов – это немного разные вещи", – сообщил Максим Степанов.

С его слов, после того, как с 1 апреля в Украине запустилась программа медицинских гарантий, около 332 больниц могут закрыться.

Он сообщил, что министерство не может проводить эксперименты над медициной, также их не проводила ни одна страна мира.

Также министр отметил, что медучреждения должны получить финансирование в этом году не ниже чем в 2019 году.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения планирует дополнительно финансировать первичную и экстренную помощь.

Максим Степанов сообщил, что в 2021 году украинская медицина должна получать 6% от ВВП.