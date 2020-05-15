СБУ уволила подозреваемого в госизмене генерал-майора Шайтанова

Служба безопасности Украины уволила генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который подозревается в государственной измене и терроризме после того, как Шайтанов обжаловал арест.

Об этом Українським Новинам сообщил глава СБУ Иван Баканов.

"Мы его уволили", - сказал он.

Баканов отметил, что другого решения и не могло быть, поскольку Шайтанов подозревается в совершении уголовных преступлений.

Глава СБУ не уточнил, когда именно был подписан приказ об увольнении Шайтанова.

При этом воинское звание у него остается.

Как сообщали Українськi Новини, ранее журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию, согласно которой спецоперацию по задержанию Корбана проводил бывший руководитель спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" Шайтанов, причастный к штурму Дома профсоюзов в Киеве.

После чего Служба безопасности Украины задержала Валерия Шайтанова по подозрению в планировании убийства бывшего командира добровольческого батальона сил антитеррористической операции Адама Осмаева по заданию российских спецслужб.