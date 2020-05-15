Сегодня отмечают Международный день семьи – поздравления в стихах и картинках

Сегодня не только православные христиане отмечают День святых Бориса и Глеба, но также украинцы празднуют Международный День семьи. Українські Новини собрали поздравления в стихах и картинках, как поздравить родных с Днем семьи.

История праздника

Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая с 1994 года. В 1989 году Ассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи. Главная цель праздника – понять проблемы семьи и объединиться странам для решения серьезных вопросов, связанных с семьей.

Как провести День семьи

Как отпраздновать этот день, большинство семей придумывают сами, так как особых традиций празднования еще нет. Этот день можно провести с самыми родными людьми. Можно пригтовить совместный ужин, посмотреть фильмы или сыграть в увлекательные настольные игры.

Поздравления в стихах

С Международным днем семьи!

Улыбок вам и солнца.

Пускай всегда добра лучи

Сияют вам в оконце.

Пускай не будет ссор, невзгод.

Здоровья вам, терпения!

Пусть праздник будет круглый год

И каждое мгновение.

Пускай кружится голова

От сказочной удачи.

В семье у вас любовь жива,

А это много значит.

Есть в жизни ценности большие,

Их не продать и не купить.

И отмечают во всём мире

Международный день семьи!

Пусть счастье входит в каждый дом,

Пусть в доме пахнет пирогом,

Пусть звонкий смех детей звучит,

Любовь всегда в семье царит!

Нет ничего важнее в жизни

Родных людей, родной семьи,

Сегодня всем мы пожелаем,

Чтоб семьи берегли свои,

Любите близких, уважайте,

Дарите им свое тепло,

Вниманья больше уделяйте,

Ведь с ними вам так повезло!

Международный день семьи. Картинка: inforoom.com.ua

Поздравление в картинках. Картинка: facenews.ua

Поздравление с Международным днем семьи. Картинка: facenews.ua

15 мая – Международный день семьи. Картинка: v24.com.ua

Как сообщали Українські Новини, во вторую неделю мая, в Украине праздновали День матери. Также можно посмотреть комедии всей семьей.