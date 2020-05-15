Сегодня отмечают Международный день семьи – поздравления в стихах и картинках

Сегодня не только православные христиане отмечают День святых Бориса и Глеба, но также украинцы празднуют Международный День семьи. Українські Новини собрали поздравления в стихах и картинках, как поздравить родных с Днем семьи. История праздника Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая с 1994 года. В 1989 году Ассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи. Главная цель праздника – понять проблемы семьи и объединиться странам для решения серьезных вопросов, связанных с семьей. Как провести День семьи Как отпраздновать этот день, большинство семей придумывают сами, так как особых традиций празднования еще нет. Этот день можно провести с самыми родными людьми. Можно пригтовить совместный ужин, посмотреть фильмы или сыграть в увлекательные настольные игры. Поздравления в стихах С Международным днем семьи! Улыбок вам и солнца. Пускай всегда добра лучи Сияют вам в оконце. Пускай не будет ссор, невзгод. Здоровья вам, терпения! Пусть праздник будет круглый год И каждое мгновение. Пускай кружится голова От сказочной удачи. В семье у вас любовь жива, А это много значит. Есть в жизни ценности большие, Их не продать и не купить. И отмечают во всём мире Международный день семьи! Пусть счастье входит в каждый дом, Пусть в доме пахнет пирогом, Пусть звонкий смех детей звучит, Любовь всегда в семье царит! Нет ничего важнее в жизни Родных людей, родной семьи, Сегодня всем мы пожелаем, Чтоб семьи берегли свои, Любите близких, уважайте, Дарите им свое тепло, Вниманья больше уделяйте, Ведь с ними вам так повезло! Международный день семьи. Картинка: inforoom.com.ua Поздравление в картинках. Картинка: facenews.ua Поздравление с Международным днем семьи. Картинка: facenews.ua 15 мая – Международный день семьи. Картинка: v24.com.ua Как сообщали Українські Новини, во вторую неделю мая, в Украине праздновали День матери. Также можно посмотреть комедии всей семьей.