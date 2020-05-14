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14 мая 2020, четверг, 23:52 709
Силовые структуры 2020-05-15T00:00:01+03:00
Українські Новини
Сына подозреваемого в госизмене экс-главы СБУ Грицака уволили с должности зампрокурора

Сына подозреваемого в госизмене экс-главы СБУ Грицака уволили с должности зампрокурора

Надежда Комендантова
Увольнение, Василий Грицак, Олег Грицак
Олег Грицак. Фото: Фото: ord-ua.com
Олег Грицак. Фото: Фото: ord-ua.com

Олега Грицака, сына экс-главы СБУ Василия Грицака, которого Зеленский уволил с военной службы, но разрешил носить военную одежду,  уволили с должности заместителя прокурора Полтавской области.

Об этом сообщает Telegramm-канал "UN - Сливы и груши".

"Среди руководителей прокуратуры его больше нет. Теперь эта должность вакантна", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил Грицака с военной службы, но разрешил носить военную одежду.

Также НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака.

9 августа Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением и взяточничества главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и экс-замглавы СБУ Павла Демчины.


Кроме того, бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак задекларировал часы Rolex, элитный внедорожник Toyota Land Cruiser и 865 тыс. гривен зарплаты за 2019 год.

 

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