Сына подозреваемого в госизмене экс-главы СБУ Грицака уволили с должности зампрокурора

Олега Грицака, сына экс-главы СБУ Василия Грицака, которого Зеленский уволил с военной службы, но разрешил носить военную одежду, уволили с должности заместителя прокурора Полтавской области.

Об этом сообщает Telegramm-канал "UN - Сливы и груши".

"Среди руководителей прокуратуры его больше нет. Теперь эта должность вакантна", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил Грицака с военной службы, но разрешил носить военную одежду.

Также НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака.

9 августа Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением и взяточничества главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и экс-замглавы СБУ Павла Демчины.



Кроме того, бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак задекларировал часы Rolex, элитный внедорожник Toyota Land Cruiser и 865 тыс. гривен зарплаты за 2019 год.