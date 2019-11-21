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21 ноября 2019, четверг, 15:20 464
Силовые структуры 2019-11-21T15:28:14+02:00
Українські Новини
НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака

НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака

Шпионаж, Госизмена, НАБУ, Василий Грицак
Василий Грицак
Василий Грицак

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного совершения бывшим главой СБУ Василием Грицаком государственной измены и шпионажа.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

НАБУ отмечает, что дело открыто по решению суда, который обязал зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

Квалификация дела не уточняется.

4 октября в НАБУ поступило заявление об уголовном правонарушении по факту совершения бывшим председателем Службы безопасности Украины преступлений, которые подпадают под квалификацию ст. ст. 28, 364 (злоупотребления служебным положением), 365 (превышение служебным положением), 366 (служебный подлог), 191 (хищение средств), 111 (госизмена), 114 (шпионаж) Уголовного кодекса. Однако дело не было открыто.

25 октября суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по данным фактам.

Как сообщали Українськi Новини, 9 августа Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением и взяточничества главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и экс-замглавы СБУ Павла Демчины.

Кроме того, подавший в отставку Грицак получил в августе зарплату выше, чем и.о главы СБУ Баканов. 

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