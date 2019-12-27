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27 декабря 2019, пятница, 19:33 887
Президент 2019-12-27T19:39:04+02:00
Українські Новини
Зеленский уволил Грицака с военной службы, но разрешил носить военную одежду

Зеленский уволил Грицака с военной службы, но разрешил носить военную одежду

Ярина Вацяк
СБУ, Владимир Зеленский, Увольнение, Василий Грицак

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака с военной службы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Грицак уволен указом Президента №963.

"Освободить генерала армии Украины Грицака с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - сказано в нем.

До этого в августе Грицак был уволен с должности главы СБУ Верховной Радой.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Рада уволила Грицака. За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 333 депутата при минимально необходимых 226.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного совершения бывшим главой СБУ Василием Грицаком государственной измены и шпионажа.

В мае бывший президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" экс-главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

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