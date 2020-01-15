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15 января 2020, среда, 16:24 89
Политика 2020-01-15T16:45:02+02:00
Українські Новини
Грицак задекларировал часы Rolex и элитный внедорожник

Грицак задекларировал часы Rolex и элитный внедорожник

Ярина Вацяк
зарплаты чиновников, СБУ, Василий Грицак, декларация Грицака

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак задекларировал часы Rolex, элитный внедорожник Toyota Land Cruiser и 865 тыс. гривен зарплаты за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Грицак задекларировал часы Rolex, 2 часов Audemars Piguet, а также автомобиль Toyota Land Cruiser, мотоцикл Harley Davidson, заработную плату в размере 865 тыс. гривен.

Наличными он задекларировал 57 тыс. долларов, 18 тыс. евро, 770 тыс. гривен, на банковских счетах хранит 1,6 тыс. евро и 1,9 тыс. гривен.

Жена Грицака Ольга задекларировала часы Patek Philippe, Jean Richard, Chopard, а также автомобиль Range Rover, по 2 грузовых автомобиля Volkswagen и Mercedes-benz, 1 грузовой Ford, кольцо ручной работы с драгоценными камнями, брошь ручной работы с драгоценными камнями и брошь из белого металла с драгоценными камнями в виде бабочки.

Она имеет 1,6 млн гривен дохода от отчуждения движимого имущества, 120 тыс. гривен зарплаты, 234 тыс. гривен дохода от предоставления имущества в аренду, 1,87 млн гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью и еще 1,8 млн оборотных средств предпринимательской деятельности, имеет наличными 45 тыс. долларов, 27 тыс. евро, 43,4 тыс. гривен.

Грицак задекларировал половину квартиры в Киеве площадью 94,9 кв. м, жилой дом на Петропавловской Борщаговке площадью 413 кв. м, земучасток там же площадью 800 кв. м и нежилое помещение в Киеве площадью 113,2 кв. м.

Ольга задекларировала квартиру в Киеве площадью 79,1 кв. м, жилой дом площадью 413 кв. м на Петропавловской Борщаговке Киево-Святошинского района Киевской области, 2 земельных участка на Петропавловской Борщаговке по 800 кв. м, земучасток площадью 1 215 кв. м в Хотяновке Вышгородского района Киевской области.

Также супруги владеют 4 объектами незавершенного строительства на Петропавловской Борщаговке.

Жене Грицака также принадлежит ООО "Ольвия-1".

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака.

В декабре президент Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака с военной службы.

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