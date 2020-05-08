Смягчение карантина в Киеве. Что останется закрытым с 12 мая

С 12 мая Киев будет начинает внедрять первый этап ослаблений противоэпидемических ограничений. По прежнему закрытыми останутся кинотеатры, развлекательные центры и спортклубы.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Так, закрытыми остаются:

школы, детские сады, учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, высшие учебные заведения;





театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек и тому подобное. Музеи, как и другие учреждения культуры, могут восстанавливать работу с ограничениями, но без посетителей. В то же время, в этих учреждениях должны временно отстранить от работы лиц, подлежащих самоизоляции (в частности, старше 60 лет). Принимать посетителей смогут музеи под открытым небом и историко-культурные заповедники, однако после принятия решения органом управления и соблюдая противоэпидемические ограничения.





развлекательные центры и развлекательные зоны;





развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты и т.д.);





спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры;





учреждения бытового обслуживания населения (бани, SPA салоны, кабинеты массажа, тату салоны и т.п.);





рынки (кроме агропродовольственных), сельскохозяйственные ярмарки.





торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины, площадью более 300 кв.м.





Заведения общественного питания, быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе, и на автозаправочных станциях остаются закрытыми для посещения.

Впрочем, разрешено работать летним площадкам кафе и ресторанов при условии соблюдения противоэпидемических требований. Также разрешено приготовления пищи и/или чайных, кофейных напитков и их продажа в стационарных и передвижных МАФах закрытого типа с применением курьерской доставки и реализации "на вынос".

Продолжает действовать запрет на посещение прибрежных зон, проведение массовых богослужений, экскурсионных мероприятий. Остаются закрытыми детские и спортивные площадки.



Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме по спецбилетам.



Ранее Українські Новини писали, что заработает в Киеве с 12 мая.



Кроме того, парикмахерские и салоны красоты в Киеве повышать цены пока не будут, но все даты уже расписаны.