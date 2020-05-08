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08 мая 2020, пятница, 20:45 1069
Общество 2020-05-08T20:45:22+03:00
Українські Новини
Смягчение карантина в Киеве. Что останется закрытым с 12 мая

Смягчение карантина в Киеве. Что останется закрытым с 12 мая

Валерия Драгомирова
Киев, Карантин, Коронавирус, Смягчение карантина в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

С 12 мая Киев будет начинает внедрять первый этап ослаблений противоэпидемических ограничений. По прежнему закрытыми останутся кинотеатры, развлекательные центры и спортклубы.

Об этом говорится в сообщении КГГА. 

Так, закрытыми остаются:

  • школы, детские сады, учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, высшие учебные заведения;

  • театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек и тому подобное. Музеи, как и другие учреждения культуры, могут восстанавливать работу с ограничениями, но без посетителей. В то же время, в этих учреждениях должны временно отстранить от работы лиц, подлежащих самоизоляции (в частности, старше 60 лет). Принимать посетителей смогут музеи под открытым небом и историко-культурные заповедники, однако после принятия решения органом управления и соблюдая противоэпидемические ограничения.

  • развлекательные центры и развлекательные зоны;

  • развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты и т.д.);

  • спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры;

  • учреждения бытового обслуживания населения (бани, SPA салоны, кабинеты массажа, тату салоны и т.п.);

  • рынки (кроме агропродовольственных), сельскохозяйственные ярмарки.

  • торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины, площадью более 300 кв.м.

Заведения общественного питания, быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе, и на автозаправочных станциях остаются закрытыми для посещения.

Впрочем, разрешено работать летним площадкам кафе и ресторанов при условии соблюдения противоэпидемических требований. Также разрешено приготовления пищи и/или чайных, кофейных напитков и их продажа в стационарных и передвижных МАФах закрытого типа с применением курьерской доставки и реализации "на вынос".

Продолжает действовать запрет на посещение прибрежных зон, проведение массовых богослужений, экскурсионных мероприятий. Остаются закрытыми детские и спортивные площадки.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме по спецбилетам.

Ранее Українські Новини писали, что заработает в Киеве с 12 мая

Кроме того, парикмахерские и салоны красоты в Киеве повышать цены пока не будут, но все даты уже расписаны.

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