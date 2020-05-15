підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
15 травня 2020, пʼятниця, 07:00 5
Афіша 2020-05-15T07:30:02+03:00
Українські Новини
ТОП-3 нових фільми про самоізоляцію

ТОП-3 нових фільми про самоізоляцію

Ирина Николенко
Карантин, Фільми, кінострічка, фільми 2019
Що подивитися на самоізоляції. Фото: telegraf.com.ua
Що подивитися на самоізоляції. Фото: telegraf.com.ua

Тим часом, як карантин в Україні триває, а кінотеатри ще не працюють, фільми можна подивитися вдома онлайн. Українські Новини зібрали ТОП-3 фільми 2019 року, які розповідають про людей в самоізоляції.

"Виваріум"

Молода пара – Том і Джемма шукають ідеальний будинок. Під час перегляду, таємничий ріелтор зникає, а хлопець і дівчина залишаються в пастці – вони не можуть вибратися з кварталу. Пара розуміє, що це лабіринт з однаковими будинками, звідки немає виходу. Їм доводиться жити в кварталі, де немає людей і трапляються дуже дивні події.

Режисер: Лоркан Фіннеган

Країна: США, Бельгія, Данія, Ірландія

"Платформа"

"Платформа" – історія про ув'язнених, які відбувають покарання у підземній в'язниці "Яма". У ній кілька сотень рівнів і на кожному з них перебуває дві людини. Ув'язненим готують різноманітні страви і вони можуть їсти скільки завгодно. Але зберігання їжі карається смертю. Кухня розташована на нульовому поверсі, і якщо на перші – їжі вистачає, то на останніх – багато людей замислюються про канібалізм.

Режисер: Гальдер Гастелу-Уррутія

Країна: Іспанія

"Під водою"

У центрі сюжету – група дослідників підводного світу. Їх станція розташована під водою на глибині 11 км. Після землетрусу, їх станція починає руйнуватися. Їм доводиться шукати спосіб, щоб повернутися на поверхню, при цьому залишитися в живих, борючись з океанськими монстрами.

Режисер: Вільям Юбенк

Країна: США

Як повідомляли Українські Новини, у травні вийдуть нові фільми, які можна подивитися на карантині: ТОП-5 кінострічок різних жанрів. Під час карантину, можна подивитися комедії для всієї родини.

Більше новин про: Карантин Фільми кінострічка фільми 2019

УПЛ вирішила відновити футбольний сезон...
У зв'язку з карантином "Чілдрен Кінофест" можна пе...
"Месники: Завершення" побили світовий рекорд за пе...
Фільми, які варто подивитися: топ-10 за вибором ук...
Через відключення блоків атомних станцій ціна на електроенергію зросла на 15%, - Герус
Сьогодні проходить другий півфінал Євробачення-2020: онлайн-трансляція
Новини
В Офісі Президента спростували заяву Єрмака про створення громадської ради для обговорення резонансних кримінальних проваджень 07:33 Документ
З листом СБУ про ризики неконтрольованого зростання "зеленої" генерації в Кабміні розбереться колишній директор "зелених" електростанцій 07:16 Документ
Гривня знову подорожчала. курс валют на вихідні 05:05
Через відключення блоків атомних станцій ціна на електроенергію зросла на 15%, - Герус 22:46
В Україні запустили програму для космічних стартапів Yangel Big Bang 21:51
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
На Донбасі бойовики поранили одного бійця ЗСУ і втратили п'ятьох "бійців" 08:27
У США та Росії найбільше хворих на коронавірус. Дані у всьому світі 13 травня 08:42
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки 18:23
У Зеленського хочуть обкласти громадян новим податком - "культурним збором" 11:24
більше новин
Ситник подав позов до ЄСПЛ через штраф 3,4 тис. гривень за відпочинок в Рівненській області
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok