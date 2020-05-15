ТОП-3 нових фільми про самоізоляцію

Тим часом, як карантин в Україні триває, а кінотеатри ще не працюють, фільми можна подивитися вдома онлайн. Українські Новини зібрали ТОП-3 фільми 2019 року, які розповідають про людей в самоізоляції. "Виваріум" Молода пара – Том і Джемма шукають ідеальний будинок. Під час перегляду, таємничий ріелтор зникає, а хлопець і дівчина залишаються в пастці – вони не можуть вибратися з кварталу. Пара розуміє, що це лабіринт з однаковими будинками, звідки немає виходу. Їм доводиться жити в кварталі, де немає людей і трапляються дуже дивні події. Режисер: Лоркан Фіннеган Країна: США, Бельгія, Данія, Ірландія "Платформа" "Платформа" – історія про ув'язнених, які відбувають покарання у підземній в'язниці "Яма". У ній кілька сотень рівнів і на кожному з них перебуває дві людини. Ув'язненим готують різноманітні страви і вони можуть їсти скільки завгодно. Але зберігання їжі карається смертю. Кухня розташована на нульовому поверсі, і якщо на перші – їжі вистачає, то на останніх – багато людей замислюються про канібалізм. Режисер: Гальдер Гастелу-Уррутія Країна: Іспанія "Під водою" У центрі сюжету – група дослідників підводного світу. Їх станція розташована під водою на глибині 11 км. Після землетрусу, їх станція починає руйнуватися. Їм доводиться шукати спосіб, щоб повернутися на поверхню, при цьому залишитися в живих, борючись з океанськими монстрами. Режисер: Вільям Юбенк Країна: США Як повідомляли Українські Новини, у травні вийдуть нові фільми, які можна подивитися на карантині: ТОП-5 кінострічок різних жанрів. Під час карантину, можна подивитися комедії для всієї родини.