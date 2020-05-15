ТОП-3 нових фільми про самоізоляцію

Тим часом, як карантин в Україні триває, а кінотеатри ще не працюють, фільми можна подивитися вдома онлайн. Українські Новини зібрали ТОП-3 фільми 2019 року, які розповідають про людей в самоізоляції.

"Виваріум"

Молода пара – Том і Джемма шукають ідеальний будинок. Під час перегляду, таємничий ріелтор зникає, а хлопець і дівчина залишаються в пастці – вони не можуть вибратися з кварталу. Пара розуміє, що це лабіринт з однаковими будинками, звідки немає виходу. Їм доводиться жити в кварталі, де немає людей і трапляються дуже дивні події.

Режисер: Лоркан Фіннеган

Країна: США, Бельгія, Данія, Ірландія

"Платформа"

"Платформа" – історія про ув'язнених, які відбувають покарання у підземній в'язниці "Яма". У ній кілька сотень рівнів і на кожному з них перебуває дві людини. Ув'язненим готують різноманітні страви і вони можуть їсти скільки завгодно. Але зберігання їжі карається смертю. Кухня розташована на нульовому поверсі, і якщо на перші – їжі вистачає, то на останніх – багато людей замислюються про канібалізм.

Режисер: Гальдер Гастелу-Уррутія

Країна: Іспанія

"Під водою"

У центрі сюжету – група дослідників підводного світу. Їх станція розташована під водою на глибині 11 км. Після землетрусу, їх станція починає руйнуватися. Їм доводиться шукати спосіб, щоб повернутися на поверхню, при цьому залишитися в живих, борючись з океанськими монстрами.

Режисер: Вільям Юбенк

Країна: США

Як повідомляли Українські Новини, у травні вийдуть нові фільми, які можна подивитися на карантині: ТОП-5 кінострічок різних жанрів. Під час карантину, можна подивитися комедії для всієї родини.