С письмом СБУ о рисках неконтролируемого роста "зеленой" генерации в Кабмине разберется бывший директор "зеленых" электростанций

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разобраться с аргументами, изложенными в письме Службы безопасности Украины от 03.04. 2020 года об угрозах дестабилизации объединенной энергетической системе Украины, межведомственной рабочей группе, куда войдут представители Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства финансов, а также Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Об этом говорится в ответе Кабинета Министров Украины на информационный запрос Українських Новин.

"Резолюцией премьер-министра Украины от 08.04.2020 №14522/1/1-20 (прилагается) ответственным за рассмотрение указанного выше письма СБУ определено Минэкоэнерго вместе с Минэкономики, Минфином, НКРЭКУ и Госэнергоэффективности", - говорится в ответе.

Как видно из самого текста поручения премьер-министра, участники группы должны рассмотреть поднятые вопросы и о результатах проинформировать СБУ и Кабмин. При этом, поручение расписано кроме Минэкоэнерго лично на министра экономики Игоря Петрашко, министра финансов Сергея Марченко, председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка и врио главы Госагентства по энергоэффективности Елену Товстенко.

В письме СБУ, адресованном Верховной Раде, Офису Президента, Кабинету Министров и Министерству энергетики за подписью главы СБУ Ивана Баканова сообщается об угрозах дестабилизации энергосистемы из-за неконтролируемуего роста "зеленой" энергетики вместе с экспериментами по сокращению объемов атомной энергетики.

По подсчетам спецслужбы, уже в 2020 году производство электроэнергии ВИЭ составит около 9 млрд кВт-ч электроэнергии, а сумма выплат производителям по "зеленому тарифу" составит более 47 млрд гривен (без НДС). При этом, неконтролируемое развитие ВИЭ при отсутствии высокоманевренных и регулирующих мощностей приведет к дисбалансу объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины и создаст предпосылки к возникновению аварийных ситуаций в энергосистеме. В качестве решения предлагается ускорить переход к "зеленым аукционам" и запретить выдавать технические условия для подключения к энергосистеме объектов ВИЭ, которые препятствуют выдаче мощностей действующим видам генерации.

Все указанные в поручении чиновники, за исключением министра финансов, так или иначе занимались и занимаются вопросами энергетики. Даже министр экономики Игорь Петрашко в 2001-2002 годах работал в скандально известном американском энергетическом гиганте Enron.

В то же время, определенный главным в группе первый заместитель министра энергетики Виталий Шубин до работы в министерстве имел прямое отношение к сфере, которая как раз и называется в письме СБУ причастной к возникшей проблеме. В 2011-2014 годах он работал в компании ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова, который сегодня является владельцем большей части "зеленой" генерации Украины. А в 2017-2019 годах работал директором Арцизской, Измаильской, Килийской, Суворовской и Днепро-Бугской ветровых электростанций.

Вопрос о том, не наблюдается ли конфликт интересов в связи с тематикой рассматриваемого письма, ни в поручении премьера, ни в ответе Кабмина не поднимается.

Напомним, ранее СБУ попросила Раду внедрить модель проведения "зеленых аукционов" для недопущения дисбаланса в ОЭС Украины из-за большого количества производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В то же время, в ответ на информационный запрос Українських Новин СБУ сообщила, что на письмо Ивана Баканова о существующей угрозе для объединенной энергетической системы (ОЭС) из-за большого количества производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), направленное Президенту, спикеру и премьер-министру, ответы так и не были получены.

Как сообщали Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине сегодня уже выше, чем в европейских странах.