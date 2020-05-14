На дорогах Києва утворилися кілометрові затори, які паралізували рух

Київ у четвер ввечері, 14 травня, скували 8-бальні затори через відсутність необхідної кількості громадського транспорту та неробочого метро після того, як вранці 13 травня Київ стояв в заторах .

Про це свідчать дані онлайн-сервісів моніторингу заторів.

Крім того, причиною заторів на деяких вулицях стали ремонтні роботи, а також ДТП.

Так, за даними Google-карт, затори утворилися на більшості центральних вулиць, на Окружній дорозі. Кілька ДТП сталися на Набережно-Хрещатицькій і Гаванському мосту.

Стоять також міст Метро і Патона в сторону Лівого берега.

Пробки в Києві. карта: Google-maps

Пробки в Києві 12 травня. карта: Google-maps

Київ стоїть в пробках. карта: Google-maps

Як повідомляли Українські Новини, у Києві після ослаблення карантину злетіли ціни на таксі зважаючи популярності цього виду транспорту: з 12 травня ціни на послуги таксі збільшилися мінімум в 1,5 рази. Кияни зазначають, що ціни на поїздку у центр міста стали вищі на 150%, а поїздка з околиці на околицю обійдеться більш, ніж у 300 гривень. Служби таксі Києва пояснюють підвищення цін збільшенням автомобільного трафіку і підвищенням попиту на послуги.

Тим часом, мер Києва Віталій Кличко просить Кабмін відновити роботу громадського транспорту в столиці після 22 травня, а метрополітену з 25 травня.