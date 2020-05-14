Кандидатуру на языкового омбудсмена подадут до 5 июня, – Минкульт

После того, как Кабмин уволил языкового омбудсмена Татьяну Монахову, Министерство культуры и информационной политики намерено подать кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка до 5 июня. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра культуры Светлана Фоменко в ходе заседания парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, передают Українськi Новини.

Как сообщила Светлана Фоменко, до 5 июня Кабинет министров должен принять решение по кандидатуре на должность языкового омбудсмена.

С ее слов, на эту должность не предусмотрен конкурс. Но в министерстве предлагают сделать прозрачный отбор.

"Мы готовим в министерстве внутренний порядок, конечно, мы хотим прозрачный отбор: сначала объявление на сайте о подаче кандидатур, отвечают ли требованиям закона и потом путем привлечения общественности к обсуждению мы подадим кандидатуру от министерства, но ни одна процедура не регламентирована", – сообщила Фоменко.

Также заместитель председателя гуманитарного комитета Евгения Кравчук на своей странице в Facebook написала, по что итогам заседания комитет будет обращаться в Кабинет Министров относительно осуществления назначения на должность уполномоченного. Кроме того, возможность создать секретариат и ряд агентств, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Как сообщали Українськi Новини, уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова решила подать в отставку.

В доработанном проекте государственного бюджета на 2020 год сократили расходы на функционирование Института национальной памяти на 49,9%, или на 64,780 млн гривен до 65,106 млн гривен, а также на Уполномоченного по защите госязыка – на 9,4%, или на 1,650 млн гривен до 15,886 млн гривен.