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14 мая 2020, четверг, 16:53 13
Силовые структуры 2020-05-14T17:00:02+03:00
Українські Новини
В Полиции утверждают, что "Дія" не причастна к утечке персональных данных украинцев

В Полиции утверждают, что "Дія" не причастна к утечке персональных данных украинцев

Кира Молчанова
национальная полиция, Полиция, Telegram, Дія, приложение
Смартфоны Фото: pixabay.com
Смартфоны Фото: pixabay.com

Национальная полиция опровергает утечку персональных данных граждан в Telegram-канал из приложения "Дія".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

"Полицейские в рамках расследования уголовного производства провели ряд оперативно-следственных действий, следователи не обнаружили фактов кибераатаки на автоматизированную информационно-поисковую систему "Дія", - говорится в нем.

12 мая следователи Главного следственного управления Нацполиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации) Уголовного кодекса.

"При этом работа ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, оперативно заблокирована", - добавлено в сообщении.

В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия.

По их результатам установлено, что информация, распространенная в соцсетях, в частности, в Telegram-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов.

Как сообщали Українськi Новини, полиция открыла дело по факту утечки персональных данных граждан с информационных баз государственных ведомств.

председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что приложение "Дія" нарушает право на защиту персональных данных и приватность коммуникаций.

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