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14 мая 2020, четверг, 16:35 284
Экономика 2020-05-14T17:00:02+03:00
Українські Новини
"Укрпочта" собирается продать несколько турбаз в Киеве и Азовском побережье общей стоимостью 83 млн гривен

"Укрпочта" собирается продать несколько турбаз в Киеве и Азовском побережье общей стоимостью 83 млн гривен

Ирина Николенко
Недвижимость, Укрпочта, Турбаза, Игорь Смелянский
"Укрпочта" собирается продать несколько объектов стоимостью 83 млн гривен

Тем временем, как эксперты рассказали, какие условия должны создать в "Укрпочте" для создания банка, предприятие выставило на продажу непрофильные активы на сумму около 83 млн гривен, среди них турбазы, которые не используются в хозяйственной деятельности. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українськi Новини.

"Укрпочта" выставила на продажу первые 30 объектов, а это 177 единиц, которые предприятие не использует в хозяйственной деятельности. Согласно сообщения, это первая часть объектов выставленные на продажу. По результатам независимой оценки, общая стоимость составляет 82,6 млн гривен.

Предприятие собирается продать две турбазы в Киеве в Конча-Заспе. А также еще турбазы на побережье Азовского моря – в с. Ялта Донецкой области и в Бердянске, пригороде Днепра и в Черниговской области. Кроме того, выставила на продажу производственные помещения во Львове возле железнодорожного вокзала и в пригороде Киева – Боярке.

Кроме того, "Укрпочта" планирует продать на втором этапе еще 62 объекта, стоимость которых составляет 189 млн гривен.

Торги недвижимости осуществляются через электронную торговую систему "ProZorro. Продажи".

Со слов генерального директора Игоря Смелянского, в предприятии более 12 тысяч объектов недвижимости, из них в собственности 5 тысяч. Около 2,5 объектов используются по назначению и приносят прибыль. "Остальные – балласт: базы отдыха, кузницы, бани, магазины, ангары, склады и прочее. На их содержание мы ежегодно тратим около 10 млн гривен на налоги, охрану и тому подобное", – говорится в сообщение.

Также в "Укрпочте" заявляют, что деньги от продажи недвижимости, собираются использовать на ремонтные работы, аренду новых и лучших помещений, строительство новых сортировочных центров и обновление другой инфраструктуры.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрпочта" собиралась закупить автомобили для передвижных отделений на общую сумму за 8,445 млн евро. Как будет работать "Укрпочта" во время карантина.

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