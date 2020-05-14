Кошки способны заражать друг друга коронавирусом, – исследование

В Соединенных штатах, где работают над 8 потенциальными вакцинами, в ходе исследования ученых из Висконсинского университета стало известно, что кошки способны передавать коронавирус и заражать друг друга. Об этом передает Associated Press .

Отмечается, что для эксперимента исследователи заразили трех кошек, после чего к каждой зараженной кошке поместили по одной здоровой на пять дней. По истечению срока, у всех здоровых животных обнаружили коронавирус.

Однако сообщается, что все шесть животных, которые приняли участие в исследовании, перенесли болезнь легко — более того, они болели без симптомов. В итоге анализы, взятые у кошек спустя несколько недель после заражения, показали, что вируса в их организме нет.

По мнению исследователей, результат этого эксперимента доказывает необходимость снова изучить возможность потенциальной передачи вируса от кошек к человеку.

Как сообщали Українські Новини, ранее австралийские медики протестировали вакцину от коронавируса на хорьках.

Кроме того, в Британии начали массово производить потенциальную вакцину от коронавируса.