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14 мая 2020, четверг, 15:24 124
Мир 2020-05-14T16:45:02+03:00
Українські Новини
Кошки способны заражать друг друга коронавирусом, – исследование

Кошки способны заражать друг друга коронавирусом, – исследование

Елизавета Кесельман
Исследование, Кошки, Коронавирус в США, заражение коронавирусом, заражение животных
Котенок. Фото: pixabay.com
Котенок. Фото: pixabay.com

В Соединенных штатах, где работают над 8 потенциальными вакцинами, в ходе исследования ученых из Висконсинского университета стало известно, что кошки способны передавать коронавирус и заражать друг друга. Об этом передает Associated Press . 

Отмечается, что для эксперимента исследователи заразили трех кошек, после чего к каждой зараженной кошке поместили по одной здоровой на пять дней. По истечению срока, у всех здоровых животных обнаружили коронавирус. 

Однако сообщается, что все шесть животных, которые приняли участие в исследовании, перенесли болезнь легко — более того, они болели без симптомов. В итоге анализы, взятые у кошек спустя несколько недель после заражения, показали, что вируса в их организме нет.

По мнению исследователей, результат этого эксперимента доказывает необходимость снова изучить возможность потенциальной передачи вируса от кошек к человеку.

Как сообщали Українські Новини, ранее австралийские медики протестировали вакцину от коронавируса на хорьках. 

Кроме того, в Британии начали массово производить потенциальную вакцину от коронавируса.

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