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  • Кішки здатні заражати один одного коронавірусом, – дослідження
14 травня 2020, четвер, 15:24 12
Світ 2020-05-14T17:00:03+03:00
Українські Новини
Кішки здатні заражати один одного коронавірусом, – дослідження

Кішки здатні заражати один одного коронавірусом, – дослідження

Елизавета Кесельман
США, Дослідження, Вакцина від коронавірусу, коронавірус у тварин
Кошеня. Фото: pixabay.com
Кошеня. Фото: pixabay.com

У Сполучених штатах, де працюють над 8 потенційними вакцинами, у ході дослідження вчених з університету Вісконсіна стало відомо, що кішки здатні передавати коронавірус і заражати один одного. Про це передає Associated Press .

Наголошується, що для експерименту дослідники заразили трьох кішок, після чого до кожної зараженої кішки помістили по одній здоровій на п'ять днів. По закінченню терміну, у всіх здорових тварин виявили коронавірус.

Проте повідомляється, що всі шість тварин, які взяли участь у дослідженні, перенесли хворобу легко — більш того, вони хворіли без симптомів. У підсумку аналізи, взяті у кішок через кілька тижнів після зараження, показали, що вірусу в організмі немає.

На думку дослідників, результат цього експерименту доводить необхідність знову вивчити можливість потенційної передачі вірусу від котів до людини.

Як повідомляли Українські Новини, раніше австралійські медики протестували вакцину від коронавірусу на тхорах.

Крім того, у Британії почали масово виробляти потенційну вакцину від коронавірусу.

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