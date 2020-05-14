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14 мая 2020, четверг, 14:35 683
Экономика 2020-05-14T15:00:02+03:00
Українські Новини
Запорожская АЭС отключила шестой энергоблок

Запорожская АЭС отключила шестой энергоблок

Анна Рудык
Запорожская АЭС, Энергоблок, ЗАЭС, Отключение энергоблока
ЗАЭС. Фото: пресс-служба ЗАЭС
ЗАЭС. Фото: пресс-служба ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) 14 мая в 11:02 отключила энергоблок №6 от энергосети для проведения текущего ремонта.

Об этом говорится в сообщении ЗАЭС, передают Українські Новини.

В настоящее время в работе находятся 2 энергоблока Запорожской АЭС, суммарная мощность генераторов составляет 1 980 МВт.

На энергоблоке №3 идут 147-е сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №4 - 14-е сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 29-е сутки планового среднего ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре ЗАЭС подключила пятый энергоблок к сети после ремонта.

Ранее Южно-Украинская АЭС отключила третий энергоблок из-за срабатывания защиты.

Также Ровенская атомная электростанция (РАЭС, Вараш, Ривненская область) 15 марта в 00:02 вывела энергоблок №2 в плановый ремонт.  

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