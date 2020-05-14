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14 мая 2020, четверг, 13:18 961
Экономика 2020-05-14T15:00:03+03:00
Українські Новини
Каждое 5-е предприятие нарушает условия карантина, - Госпродпотребслужба

Каждое 5-е предприятие нарушает условия карантина, - Госпродпотребслужба

Елена Литвин
Карантин, Коронавирус, Госпродпотребслужба, Нарушение карантина, Противоэпидемические ограничения
Документы. Фото: paralawgroup.com
Документы. Фото: paralawgroup.com

Пока ряд европейских стран за нарушение карантина выписал более 2 млн штрафов, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей констатирует, что в ходе проверок с 4 по 12 мая на каждом 5-м объекте были выявлены нарушения требований противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"С целью проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19) Госпродпотребслужба на период карантина с 4 по 12 мая осуществила 9,4 тыс. мероприятий надзора. Как результат - на каждом 5-м объекте выявлены нарушения соблюдения требований противоэпидемических мер", - сказано в нем.

За установленные нарушения территориальные органы ведомства предоставили 234 предписания и 1 171 предложение по их устранению, а также составили 88 протоколов.

Кроме того, Госпродпотребслужба осуществляет надзор за соблюдением требований по ряду объектов, деятельность которых предусматривает принятие посетителей в офисных помещениях, торговлю продовольственными (кроме рынков) и непродовольственными товарами, работу заведений общественного питания, парикмахерских и салонов красоты.

Как сообщали Українськi Новини, 9 мая в Украине полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов.

В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков.

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