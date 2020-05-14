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14 мая 2020, четверг, 13:10 407
Общество 2020-05-14T14:45:02+03:00
Українські Новини
В Киеве составили 86 протоколов из-за нарушения карантина. За что штрафовали киевлян

В Киеве составили 86 протоколов из-за нарушения карантина. За что штрафовали киевлян

Кира Молчанова
Полиция, Административный протокол, коронавирус в Киеве, Нарушение карантина
Полиция. Фото: пресс-служба Національна поліція України
Полиция. Фото: пресс-служба Національна поліція України

Еще до того, как в столице начали действовать послабления карантина, полиция в Киеве составила 86 административных протоколов за нарушение правил карантина с начала мая.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"С начала мая в столице составили 86 протоколов, за праздники 8-9 мая - всего 6 протоколов только за грубые нарушения. Понимая, что люди устали от карантина, патрульные в основном проводили профилактические беседы", - сказал он.

Помимо этого Кличко подчеркнул, что в Киеве до сих пор нет муниципальной полиции.

"Правоохранители патрулируют публичные места, парки и скверы, улицы города. И они же составляют протоколы в отношении нарушителей... В столице до сих пор нет муниципальной полиции, на чем мы настаиваем уже несколько лет. Ни прошлый состав (Кабмина), ни этот так и не принял закон о муниципальной полиции, которая обеспечивала бы правопорядок на улицах украинских городов", - заявил мэр столицы.

Также Кличко отметил основные нарушения правил карантина.

"Людей просили не собираться большими компаниями, не идти на пикники в парки и скверы. Но, как мы видели, подействовало это далеко не на всех. Основные нарушения, по информации правоохранителей, были зафиксированы у памятников и монументов. Там собирались немногочисленные митинги. В связи с ограничениями, правоохранители пропускали на территорию парков по два человека с определенным промежутком времени. И с требованием соблюдения дистанции в полтора метра. И выдавали защитные маски тем, у кого их не было. Спасатели каждый час проводили дезинфекцию на Аллее Героев Крут и на территории Парка Вечной Славы", - отметил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, полиция Киева усилила охрану правопорядка в День победы над нацизмом, 9 мая.

Киевская городская государственная администрация не намерена повышать тарифы на проезд в общественном транспорте после его запуска, который планируют после 22 мая.

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