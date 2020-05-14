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14 травня 2020, четвер, 13:10 5
Суспільство 2020-05-14T13:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві склали 86 протоколів через порушення карантину. За що штрафували киян

У Києві склали 86 протоколів через порушення карантину. За що штрафували киян

Кира Молчанова
Віталій Кличко, КМДА, Нацполіція, Порушення карантину
Поліція. Фото: прес-служба Національна поліція України
Поліція. Фото: прес-служба Національна поліція України

Ще до того, як у столиці почали діяти послаблення карантину, поліція в Києві склала 86 адміністративних протоколів за порушення правил карантину з початку травня.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"З початку травня в столиці склали 86 протоколів, за свята 8-9 травня - всього 6 протоколів лише за грубі порушення. Розуміючи, що люди втомилися від карантину, патрульні в основному проводили профілактичні бесіди", - сказав він.

Крім цього Кличко підкреслив, що в Києві досі немає муніципальної поліції.

"Правоохоронці патрулюють публічні місця, парки і сквери, вулиці міста. І вони ж складають протоколи стосовно порушників... У столиці досі немає муніципальної поліції, на чому ми наполягаємо вже кілька років. Ні минулий склад (Кабміну), ні цей так і не прийняв закон про муніципальної поліції, яка забезпечувала правопорядок на вулицях українських міст", - заявив мер столиці.

Також Кличко зазначив основні порушення правил карантину.

"Людей просили не збиратися великими компаніями, не йти на пікніки в парки і сквери. Але, як ми бачили, подіяло це далеко не на всіх. Основні порушення, за інформацією правоохоронців, були зафіксовані біля пам'ятників і монументів. Там збиралися нечисленні мітинги. У зв'язку з обмеженнями, правоохоронці пропускали на територію парків по дві людини з певним проміжком часу. І з вимогою дотримання дистанції в півтора метра. І видавали захисні маски тим, у кого їх не було. Рятувальники щогодини проводили дезінфекцію на Алеї Героїв Крут та на території Парку Вічної Слави", - зазначив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, поліція Києва посилила охорону правопорядку в День перемоги над нацизмом, 9 травня.

Київська міська державна адміністрація не має наміру підвищувати тарифи на проїзд у громадському транспорті після його запуску, який планують після 22 травня.

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