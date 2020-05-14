подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
  • Новости
  • Экономика
  • После однодневного роста рубль снова начал падать. Курс российской нацвалюты на 14 мая
14 мая 2020, четверг, 10:58 45
Экономика 2020-05-14T11:30:03+03:00
Українські Новини
После однодневного роста рубль снова начал падать. Курс российской нацвалюты на 14 мая

После однодневного роста рубль снова начал падать. Курс российской нацвалюты на 14 мая

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

В то время, как доллар продолжает падать, в четверг, 14 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 13 мая, снизился на 2 копейки и составляет 3,13 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в четверг снизился на 2 копейки составляет 3,72 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 14 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,13 3,72
Максимальный 3,53 5,00
Минимальный 2,30 3,57

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 мая на 2,78 коп. до 26,9549 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,14 коп. до 26,6180 UAH/USD.

Также Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7%.

Тем временем эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

Больше новостей о: курс рубля курс рубля к гривне курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Рубль подскочил в обменниках Киева. Курс российско...
Рубль начал дорожать в конце недели. Курс российск...
После длинных выходных рубль незначительно упал. К...
Рубль снова начал падать. Курс российской нацвалют...
Количество выздоровевших в Украине превысило число новых случаев коронавируса
Через неделю заканчивается карантин, продленный Кабмином
Новости
За сутки коронавирусом в мире заболели 88 тыс. человек. Данные по всем странам 14 мая 11:30 Карта
Европарламент удобрил упрощение визового режима с Беларусью 11:29
4G охватил уже больше половины населенных пунктов Украины. Карта покрытия 11:27 Карта
В Украину из Турции, Египта и ОАЭ прибыли 400 пассажиров. На обсервацию согласились двое 11:18
Российские депутаты надели значки, которые должны отпугивать коронавирус 11:03
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
Зеленский назначил членом Нацсовета по телевидению пресс-секретаря "Квартала 95" 16:45
Трамп приказал вывести активы Пенсионного фонда США, вложенные в китайские акции 14:50
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
больше новостей
Из-за дождя и ослабления карантина в Киеве образовались с утра огромные пробки: карта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok