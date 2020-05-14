После однодневного роста рубль снова начал падать. Курс российской нацвалюты на 14 мая

В то время, как доллар продолжает падать, в четверг, 14 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 13 мая, снизился на 2 копейки и составляет 3,13 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в четверг снизился на 2 копейки составляет 3,72 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 14 мая:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,13 3,72 Максимальный 3,53 5,00 Минимальный 2,30 3,57

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 мая на 2,78 коп. до 26,9549 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,14 коп. до 26,6180 UAH/USD.

Также Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7%.

Тем временем эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.