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  • В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля
12 мая 2020, вторник, 20:55 235
Политика 2020-05-12T20:56:33+03:00
Українські Новини
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля

В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля

Кира Молчанова
Киев, КГГА, Рынок, Открытие рынков
Рынок. Фото: Pixabay
Рынок. Фото: Pixabay

После того, как в Киеве с 12 мая начали ослаблять карантин, 29 агропродовольственных рынков начнут работать с 13 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

По информации Главного управления Государственной продовольственной службы, в Киеве выполнили противоэпидемические требования и могут работать с 13 мая 29 агропродовольственных рынков.

Согласно сообщению, это:

  • торговая площадка "Феофановский",
  • рынок "Демеевская",
  • ТРК "Базар на Лесной",
  • рыночный комплекс "Маяк",
  • КП "Владимирский рынок",
  • "Печерский рынок",
  • рынок "Иллис",
  • КП "Бессарабский рынок",
  • рынок "Левобережный",
  • Т/М "Дарница",
  • рынок "Путь",
  • рынок ЧП "Колибрис",
  • рынок "Одесский",
  • "Рынок "Выгуровский",
  • Рынок "Нивки",
  • МЧП "Забота",
  • рынок "Западный",
  • рынок "Отрадненский",
  • рынок "Лукьяновский",
  • ООО "Фермер - Торг Плюс",
  • рынок "Полесье",
  • рынок "Виноградарь",
  • ООО "Агрорынок",
  • рынок "Днепр",
  • рынок "Лесной",
  • ООО "Дарницкий рынок",
  • рыночный комплекс "Соломенский",
  • КП "Житний рынок",
  • рынок "Позняки".

Агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

Так, на рынках должны обеспечить: масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки.

Кроме того, стихийная торговля рядом с ними запрещена.

Как сообщали Українськi Новини, 12 мая 27 продовольственных рынков начали работать в Киеве.

Ранее сообщалось, что рынкам будут ежедневно выдавать разрешение на работу после проверки.

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