В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля

После того, как в Киеве с 12 мая начали ослаблять карантин, 29 агропродовольственных рынков начнут работать с 13 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

По информации Главного управления Государственной продовольственной службы, в Киеве выполнили противоэпидемические требования и могут работать с 13 мая 29 агропродовольственных рынков.

Согласно сообщению, это:

торговая площадка "Феофановский",

рынок "Демеевская",

ТРК "Базар на Лесной",

рыночный комплекс "Маяк",

КП "Владимирский рынок",

"Печерский рынок",

рынок "Иллис",

КП "Бессарабский рынок",

рынок "Левобережный",

Т/М "Дарница",

рынок "Путь",

рынок ЧП "Колибрис",

рынок "Одесский",

"Рынок "Выгуровский",

Рынок "Нивки",

МЧП "Забота",

рынок "Западный",

рынок "Отрадненский",

рынок "Лукьяновский",

ООО "Фермер - Торг Плюс",

рынок "Полесье",

рынок "Виноградарь",

ООО "Агрорынок",

рынок "Днепр",

рынок "Лесной",

ООО "Дарницкий рынок",

рыночный комплекс "Соломенский",

КП "Житний рынок",

рынок "Позняки".

Агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

Так, на рынках должны обеспечить: масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки.

Кроме того, стихийная торговля рядом с ними запрещена.

Как сообщали Українськi Новини, 12 мая 27 продовольственных рынков начали работать в Киеве.

Ранее сообщалось, что рынкам будут ежедневно выдавать разрешение на работу после проверки.