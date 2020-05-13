Боевики 5 раз обстреляли позиции сил ООС из запрещенного вооружения. Один военный ранен

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 13 мая, 1 украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в нем.

Указано, что ООС дали ответ на все огневые провокации боевиков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Гнутово и Старогнатовки.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вели огонь вблизи Крымского и Орехово.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения.

Согласно сообщению, потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава ООС не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции ООС остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики устроили провокации и лишились двоих "бойцов".

Ранее 11 мая боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС, потерь не было.