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13 травня 2020, середа, 21:20 9
Спорт 2020-05-13T22:15:02+03:00
Українські Новини
Три країни Європи відновлюють футбольний сезон

Три країни Європи відновлюють футбольний сезон

Елизавета Кесельман
Футбол, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Відновлення сезону
Футбол під час спалаху коронавіруса Фото: Facebook
Футбол під час спалаху коронавіруса Фото: Facebook

Через пандемію коронавірусу, практично всі галузі спорту припинили свою діяльність на час карантину. У зв'язку з послабленням карантинних заходів на тлі спаду епідемії коронавірусу, Чехія, Австрія і Португалія готуються відновити футбольний сезон. Про це йдеться в офіційному повідомленні фтубольных ліг, передає football.ua

Відзначається, що перший матч чеської Фортуна-ліги відбудеться в суботу, 23 травня, в якому зустрінуться "Теплиці" і ліберецький "Слован". Розклад інших турів стане відомо пізніше. Клубам необхідно провести ще по 6-7 матчів.

Уряд Австрії оголосив про відновлення футбольних змагань з 30 травня. В цей день состояится фінал національного кубка. Австрійська бундесліга відновиться трохи пізніше.

Матчі чемпіонату Португалії після двомісячної паузи поновляться 4 червня. У цей день відбудеться один або декілька матчів 25 туру вищого дивізіону. Повний календар буде доступний пізніше.

Матчі у всіх трьох країнах будуть проходити без глядачів на трибунах. Всі футболісти повинні будуть пройти тест на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ заявила, що Європа практично пройшла пік пандемії коронавірусу.

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