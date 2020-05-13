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13 мая 2020, среда, 20:47 299
Транспорт 2020-05-13T21:03:25+03:00
Українські Новини
Киев сковали небывалые пробки

Киев сковали небывалые пробки

Кира Молчанова
Киев, Пробки, заторы, Пробки в Киеве
Пробки. Фото: Pixabay
Пробки. Фото: Pixabay

После того, как утром 13 мая Киев стоял в утренних пробках, вечером этого же дня столица замерла в пробках вечерних. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Пробки в КиевеПробки в Киеве

Движение затруднено на мосту Метро в направлении левого берега. Также есть "тянучка" на Набережном шоссе. Ситуацию усложнят аварии на Днепровском спуске и улице Ивана Мазепы. В заторах стоит улица Лаврская и Цитадельная, участок возле метро "Арсенальная".

Пробки на Печерске и Набережном шоссеПробки на Печерске и Набережном шоссе

Улица Набережно-Рыбальская едет, но медленно. Куда хуже дела на проспекте Степана Бандеры. Там движение затруднено от станции метро "Почайна" до самой развязки перед Северным мостом. Аварии затрудняют движение на улицах Сырецкая и Кирилловская.

Центр города в районе метро "Майдан Независимости", "Хрещатик", а также Бессарабского рынка тоже стоит, как и участок улицы Мечникова до метро "Кловская".

Пробки в центреПробки в центре

Длинный затор растянулся по проспекту Победы от "Политехнического института" в сторону станции метро "Святошин".

Движение затруднено на проспекте Любомира Гузара из-за перекрытия. На проспекте Валерия Лобановского две аварии. Также из-за аварии сложно проехать по Саперно-Слободской улице и Промышленной улице на подъезде к Южному мосту в сторону левого берега.

На самом левом берегу заторы сковали улицу Тепловозную и участок Дарницкого шоссе в районе кладбища. "Тянучка" возле ТЦ "Проспект" традиционно мешает движению. На Дарницкой площади два ДТП, но движению они не мешают.

Пробки на левом берегуПробки на левом берегу

Как сообщали Українські Новини, в первый день ослабления карантина Киев сковали пробки.

В то же время, во второй день ослабления карантина влетели цены на такси ввиду популярности этого вида транспорта.

Кабинет Министров разрешил таксистам двигаться по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

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