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13 мая 2020, среда, 20:00 13 Игра
Lifestyle 2020-05-13T20:15:01+03:00
Українські Новини
Поиграйте в пазл, чтобы увидеть как артисты подсвечивали небо

Поиграйте в пазл, чтобы увидеть как артисты подсвечивали небо

Варвара Горобець
карантин в Киеве, карантин в Украине, культурный проект, огни в небе
Огни в небе. Фото: Feyeria
Огни в небе. Фото: Feyeria

Представитери культурной сферы по всей Украине провели всеукраинскую акцию #стопкультурнийкарантин, чтобы привлечь внимание властей к культурным проектам, которые не происходят из-за карантина, в то время как работа летних терасс ресторанов и кафе разрешена. 12 мая в 22:00 в небо направили сотни прожекторов, которые были видны невооруженным глазом. Трансляция киевской инициативы происходила на странице Kyiv Music Days.

По словам организаторов, ивент #стопкультурнийкарантин пытается привлечь внимание к сотням тысяч украинских деятелей культуры, без которых невозможно представить современную культурную жизнь страны.

Организаторы призывают правительство начать диалог с представителями креативной индустрии относительно возможного сценария выхода из карантина.

"Если нас не слышат, нас увидят!" - Звучит слоган акции.

Зрелищные фото подсвеченного прожекторами неба заполонили соцсети. А как выглядела одна из крупнейших площадок Киева, из которой были направлены огни, можно посмотреть, сложив пазл.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса в Украине переносят масштабные культурные мероприятия. В частности, большой музыкальный фестиваль Atlas Weekend-2020 состоится в 2021. Юбилейный "Книжный Арсенал" также пройдет в следующем году. 

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