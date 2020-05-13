Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу

После того, как сегодня началось внеочередное заседание Рады, нардепы начали собирать подписи о проведение внеочередного заседания, чтобы продлить запрет на российские социальные сети. Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский, передают Українські Новини.

Как сообщил Роман Лозинский, уже собрано 156 подписей из 150 необходимых для проведения внеочередного заседания парламента, чтобы проголосовать за продление запрета на российские социальные сети в Украине.

По словам Лозинского, подписи депутатов для созыва внеочередного заседания Рады начали собирать сегодня утром.

Также он сообщил, что российские сервисы: "Вконтакте", "Одноклассники" и "Mail.ru" будут разблокированы более чем через сутки.

"Эти санкции необходимы для того, чтобы победить информационную кампанию, которая сейчас ведется очень жестко", – сообщил Роман Лозинский.

Как сообщали Українські Новини, в СБУ намерены продлить санкции против российских социальных сетей и антивирусов.

Президент Владимир Зеленский считает, что блокировка российских соцсетей, в частности "Вконтакте" и "Одноклассники" неоправданная.