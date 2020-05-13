В Раде отчитываются Степанов, Шмыгаль и Смолий. Прямая трансляция

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Ранее Українськi Новини сообщали, 13 мая парламент проведет 12-часовое внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроект о банках во 2-м чтении а также провести часа вопросов к правительству.

Депутаты из фракции "Слуга народа" иницировали пригласить на заседание Верховной Рады председателя Национального банка Якова Смолия, чтобы заслушать отчет о его работе и дать оценку его работы во время карантина в Украине.