В Раде отчитываются Степанов, Шмыгаль и Смолий. Прямая трансляция

Сегодня Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание, на котором заслушивает отчет главы Национального банка Якова Смолия и рассмотрит законопроект о банках во 2-м чтении. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини. На внеочередном пленарном заседании сегодня народные депутаты рассмотрят законопроект №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам во 2-м чтении и заслушает отчета главы Национального банка Якова Смолия. Во время открытия пленарного заседания, в парламенте зарегистрировались 317 народных депутата. Они используют средства индивидуальной защиты – медицинские маски, респираторы и перчатки. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=zSiyPzPuVLo" frameborder="0" allowfullscreen> Ранее Українськi Новини сообщали, 13 мая парламент проведет 12-часовое внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроект о банках во 2-м чтении а также провести часа вопросов к правительству. Депутаты из фракции "Слуга народа" иницировали пригласить на заседание Верховной Рады председателя Национального банка Якова Смолия, чтобы заслушать отчет о его работе и дать оценку его работы во время карантина в Украине.