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13 мая 2020, среда, 11:39 33
Верховная Рада и партии 2020-05-13T11:39:01+03:00
Українські Новини
В Раде отчитываются Степанов, Шмыгаль и Смолий. Прямая трансляция

В Раде отчитываются Степанов, Шмыгаль и Смолий. Прямая трансляция

Ирина Николенко
Верховная Рада, Парламент, Нацбанк, Внеочередное заседание
Внеочередное пленарное заседание Рады
Внеочередное пленарное заседание Рады

Сегодня Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание, на котором заслушивает отчет главы Национального банка Якова Смолия и рассмотрит законопроект о банках во 2-м чтении. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

На внеочередном пленарном заседании сегодня народные депутаты рассмотрят законопроект №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам во 2-м чтении и заслушает отчета главы Национального банка Якова Смолия.

Во время открытия пленарного заседания, в парламенте зарегистрировались 317 народных депутата. Они используют средства индивидуальной защиты – медицинские маски, респираторы и перчатки.

Ранее Українськi Новини сообщали, 13 мая парламент проведет 12-часовое внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроект о банках во 2-м чтении а также провести часа вопросов к правительству.

Депутаты из фракции "Слуга народа" иницировали пригласить на заседание Верховной Рады председателя Национального банка Якова Смолия, чтобы заслушать отчет о его работе и дать оценку его работы во время карантина в Украине.

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