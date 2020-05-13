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13 травня 2020, середа, 16:59 4
Верховна Рада і партії 2020-05-13T20:00:04+03:00
Українські Новини
Російські соцмережі стануть доступні через добу. У Раді зібрали підписи для позачергового засідання

Російські соцмережі стануть доступні через добу. У Раді зібрали підписи для позачергового засідання

Ирина Николенко
Заборона на російські соцмережі. Фото: vk.com/studprotests
Заборона на російські соцмережі. Фото: vk.com/studprotests

Після того, як сьогодні почалося позачергове засідання ВР, народні депутати почали збирати підписи про проведення позачергового засідання, щоб продовжити заборону на російські соціальні мережі. Про це повідомив депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський, передають Українські Новини.

Як повідомив Роман Лозинський, вже зібрано 156 підписів зі 150 необхідних для проведення позачергового засідання парламенту, щоб проголосувати за продовження заборони на російські соціальні мережі в Україні.

За словами Лозинського, підписи депутатів для скликання позачергового засідання Ради почали збирати сьогодні вранці.

Також він повідомив, що російські сервіси: "Вконтакті", "Однокласники" і "Mail.ru" будуть розблоковані більш ніж через добу.

"Ці санкції необхідні для того, щоб перемогти інформаційну кампанію, яка зараз ведеться дуже жорстко", – повідомив Роман Лозинський.

Як повідомляли Українські Новини, в СБУ мають намір продовжити санкції проти російських соціальних мереж і антивірусів.

Президент Володимир Зеленський вважає, що блокування російських соцмереж, зокрема "Вконтакті" і "Однокласники" невиправдане.

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