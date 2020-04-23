подписаться на рассылку
26.85 27.25
29 29.6
˟
23 апреля 2020, четверг, 19:35 474
Силовые структуры 2020-04-23T19:40:58+03:00
Українські Новини
Баканов предложил продлить санкции против российских поисковиков и антивирусов

Баканов предложил продлить санкции против российских поисковиков и антивирусов

Ярина Вацяк
СБУ, СНБО, Одноклассники, Яндекс, Вконтакте, Mail.ru, Касперский, Блокировка сайтов, Иван Баканов, 1С
Блокировка сайтов. Фото: pixabay.com
Блокировка сайтов. Фото: pixabay.com

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) продлить санкции против российских социальный сетей и программных продуктов "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус" помимо "ВКонтакте" и "Одноклассников".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут быть использованы во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом", - сказал Баканов.

Указано, что он также предложил создать и обеспечить функционирование Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

Согласно сообщению, это даст возможность ограничить закупки и использование запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной ІТ-сферы.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2020 года завершается срок блокировки популярных российских интернет-ресурсов, в числе которых сервисы "Яндекса" и Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники", в отношении которых вводились санкции экс-президентом Петром Порошенко сроком на три года.

Ранее Зеленский заявил, что "Вконтакте" и "Одноклассники" заблокировали неоправданно

Больше новостей о: СБУ СНБО Одноклассники Яндекс Вконтакте Mail.ru Касперский Блокировка сайтов Иван Баканов

Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу"
Промпроизводство в Украине в марте продолжило падение
Новости
По тысяче гривен помощи 7 млн украинцев получат до субботы 20:39
NovaPay сертифицирована международным стандартом безопасности данных PCI DSS 20:32
В Судане неизвестные пытались убить дипломата США 20:22
Курс доллара на межбанке подскочил 20:17
Нацсовет по телевидению избрал своим председателем Ольгу Герасимюк 19:57
больше новостей
Рубль стремительно падает. Курс российской нацвалюты на 22 апреля 10:53
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
Шмыгаль рассказал, когда откроют границы в Украине 11:55
Количество заболевших коронавирусом в Вишневом увеличилось в два раза 13:31
Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте 13:50
больше новостей
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ 12:44
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте 13:50
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз 10:36 Документ
больше новостей
"Нефтегаз" снизил на май цены на газ для бизнеса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok