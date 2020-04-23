Баканов предложил продлить санкции против российских поисковиков и антивирусов

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) продлить санкции против российских социальный сетей и программных продуктов "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус" помимо "ВКонтакте" и "Одноклассников".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут быть использованы во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом", - сказал Баканов.

Указано, что он также предложил создать и обеспечить функционирование Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

Согласно сообщению, это даст возможность ограничить закупки и использование запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной ІТ-сферы.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2020 года завершается срок блокировки популярных российских интернет-ресурсов, в числе которых сервисы "Яндекса" и Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники", в отношении которых вводились санкции экс-президентом Петром Порошенко сроком на три года.

Ранее Зеленский заявил, что "Вконтакте" и "Одноклассники" заблокировали неоправданно.