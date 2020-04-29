В марте расходы госбюджета вновь опередили доходы, - "CASE Украина"

В то время, как Верховная Рада 13 апреля внесла изменения в госбюджет-2020, в марте текущего года темпы роста доходов сводного бюджета замедлились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении центра социально-экономических исследований "CASE Украина", передают Українські Новини.

Аналитический центр "CASE Украина" проанализировал отчет о выполнении бюджета за март, который обнародовала Государственная казначейская служба.

Отмечается, что доходы бюджета росли, хотя и медленным темпом, а расходы продолжили опережать доходы.

"В марте бюджет получил 110 млрд гривен доходов, что на 2,8 млрд гривен, или на 2,6% больше, чем в марте 2019 года. Рост доходов стал возможным преимущественно благодаря росту налога на доходы физлиц, налога на прибыль предприятий, единого налога и уменьшению объемов возмещения налога на добавленную стоимость (НДС)", - говорится в сообщении.

Указывается, что, с другой стороны, уменьшали доходы бюджета сокращение импортного НДС и ввозной пошлины, поступлений от рентных платежей, а также неналоговых поступлений.

Расходы в марте достигли 125,1 млрд гривен, что на 3%, или на 3,6 млрд гривен больше, чем в марте 2019.

"Рост расходов в марте объясняется прежде всего увеличением расходов на поддержку экономики (+3,2 млрд гривен) из-за увеличения финансирования дорожного хозяйства и субсидий угольной отрасли, здравоохранению (1,9 млрд гривен), на общественный порядок и судебную власть (+1,4 млрд гривен ) для больших объемов финансирования судебной власти и противопожарной защиты", - отметили в CASE.

В то же время меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, были расходы на социальную защиту (-3,3 млрд гривен) и оборону (-1,3 млрд гривен).

В "CASE Украина" отмечают, что надеяться на значительное улучшение фискальной ситуации в ближайшем будущем не стоит, поскольку коронавирус негативно влияет и на занятость, и на зарплаты, и на доходы, и на потребление.

"Будут сокращаться и доходы через возмещение в счет доходов будущих периодов, продолжают увеличиваться объемы займов, предоставленных с единого казначейского счета, также изменениями в бюджет были увеличены расходы правительства. Учитывая, что таможенные платежи не полностью объясняются колебаниями в курсах обмена валют и облагаемых налогом объемов импорта, мы надеемся, что таможня найдет резервы, которые помогут сократить дефицит бюджета, который изменениями в бюджет утвержден на 2020 год на уровне 7% ВВП", - подчеркнула экономический эксперт "CASE Украина" Наталья Лещенко.

Как сообщали Українські Новини, в феврале текущего года в сводный бюджет поступило 62,2 млрд гривен, что на 10,5 млрд гривен, или 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Верховная Рада увеличила дотацию Пенсионному фонду из государственного бюджета на 29,7 млрд гривен до 202,3 млрд гривен.

Кроме того, Верховная Рада увеличила финансирование Министерства здравоохранения в государственном бюджете на текущий год на 16,7%, или на 16,367 млрд гривен до 114,55 млрд гривен.