подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
13 мая 2020, среда, 16:21 338
Судебная власть 2020-05-13T16:21:15+03:00
Українські Новини
Должностные лица МВД и Госмиграции подозревают к утечке персональных данных в Telegram-канал

Должностные лица МВД и Госмиграции подозревают к утечке персональных данных в Telegram-канал

Ирина Николенко
МВД, Утечка информации, Уголовное дело, Госмиграция, ГБР Украины
ГБР открыло дело на должностные лица МВД и Госмиграции. Фото: pixabay
ГБР открыло дело на должностные лица МВД и Госмиграции. Фото: pixabay

После того, как полиция открыла дело по утечке персональных данных с баз государственных ведомств, ГБР начало подозревать должностные лица МВД и Госмиграции в утечке персональных данных граждан и открыла уголовное дело. Об этом сообщает пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Должностные лица Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы подозреваются в возможном причастности к утечке персональных данных граждан в Telegram-канал. По данному факту Государственное бюро расследований открыло дело.

"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту утечки информации, содержащей персональные данные граждан Украины. По предварительной информации, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы", – говорится в сообщении.

Подозреваемым инкриминируют несколько статей Уголовного Кодекса Украины. Согласно ч. 3 ст. 365 (превышение полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса.

Ранее Українськi Новини сообщали, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что по делу утечки информации с базы данных из 26 млн водительских удостоверений, возбуждено уголовное дело, а приложение "Дія" безопасно и защищено.

Также правозащитник Евгений Захаров, что с помощью приложения "Дія" нарушаются права на защиту персональных данных и приватность коммуникаций.

Больше новостей о: МВД Утечка информации Уголовное дело Госмиграция ГБР Украины

В Украине возобновляют работу сервисные центры МВД...
НАБУ опубликовало видео сорванной спецоперации в Г...
Из-за махинаций с газобалонным оборудованием проти...
Офис генпрокурора отказался закрыть дело против де...
Таксистам разрешили ездить по полосе для автобусов и троллейбусов
Рада приняла "антиколомойский" банковский закон, который просил МВФ
Новости
Должностные лица МВД и Госмиграции подозревают к утечке персональных данных в Telegram-канал 16:21
Нацбанк начал публиковать данные об операциях банков с наличными 16:19
"Автомагистраль-Юг" на большинстве объектов "Большого строительства" работает с опережением графика 16:14
Степанов анонсирует еще одно повышение зарплат медикам. Если в бюджете найдутся деньги 16:05
Депутат "Слуги народа" пообещала ввести "культурный сбор", а потом открестилась от этой инициативы 16:00
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Зарплата госсекретаря Мининфраструктуры почти в 7 раз выше, чем у министра Криклия 06:00 Документ
Средневзвешенную стоимость электроэнергии "Энергоатома" нужно повысить на 58%, - Буславец 20:38
больше новостей
У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом – "культурным сбором"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok