Должностные лица МВД и Госмиграции подозревают к утечке персональных данных в Telegram-канал

ГБР открыло дело на должностные лица МВД и Госмиграции. Фото: pixabay

ГБР открыло дело на должностные лица МВД и Госмиграции. Фото: pixabay

После того, как полиция открыла дело по утечке персональных данных с баз государственных ведомств, ГБР начало подозревать должностные лица МВД и Госмиграции в утечке персональных данных граждан и открыла уголовное дело. Об этом сообщает пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Должностные лица Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы подозреваются в возможном причастности к утечке персональных данных граждан в Telegram-канал. По данному факту Государственное бюро расследований открыло дело.

"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту утечки информации, содержащей персональные данные граждан Украины. По предварительной информации, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы", – говорится в сообщении.

Подозреваемым инкриминируют несколько статей Уголовного Кодекса Украины. Согласно ч. 3 ст. 365 (превышение полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса.

Ранее Українськi Новини сообщали, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что по делу утечки информации с базы данных из 26 млн водительских удостоверений, возбуждено уголовное дело, а приложение "Дія" безопасно и защищено.

Также правозащитник Евгений Захаров, что с помощью приложения "Дія" нарушаются права на защиту персональных данных и приватность коммуникаций.